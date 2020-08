"Cuti" Romero: "Fue muy triste mi salida de Belgrano, pensé dejar el fútbol"

"Cuti" Romero: "Yo me quería ir porque no jugaba y me la hacían pasar mal". - Foto: gentileza

Cristian "Cuti" Romero recordó su pasado en Belgrano luego de finalizada la temporada en la Serie A, donde ayudó a que su equipo, el Genoa, se salvara del descenso.

Con la vista puesta en su retorno a la Juventus (club que tiene su pase), el defensor sostuvo que fue "muy triste" su salida del equipo de Alberdi y apuntó contra el presidente Jorge Franceschi.

"Fue muy triste mi salida de Belgrano, hasta pensé en dejar el fútbol. Jugué 20 partidos, los primeros diez fueron muy buenos. Debuté con Teté (Esteban) González como entrenador, después empecé a bajar mi nivel y algunas personas dentro del club empezaron a hablar cosas de mí", dijo.

"Yo me quería ir porque no jugaba y me la hacían pasar mal. No me vendían, no me querían dar a préstamo y estaba en el banco", añadió en diálogo con TNT Sports, tras lo cual dijo: "El actual presidente (Franceschi), con quien no tengo buena relación, me la hizo pasar mal".

Asimismo expresó: "Estaba la chance de ir a Chacarita que estaba en Primera, habían preguntado de Racing y mi representante me dijo que esperara que podía salir algo bueno de afuera. Y un día me llamó y me dijo que me tenía que ir a Italia".

El Genoa se lo compró a Belgrano en algo más de cuatro millones de euros y en 2019 la Juventus adquirió su pase en 26 millones, lo dejó cedido en el mismo club para que tuviera ritmo y ahora decidió repatriarlo.