Armando Pérez y el descenso: "Dejaron morir al club, yo no participé"

El ex presidente de Belgrano, Armando Pérez, candidato a regresar al poder en las próximas elecciones, tuvo polémicas declaraciones en donde otra vez buscó despegarse del fracaso deportivo del descenso de la gestión actual, sin dejar de exhibir los pergaminos de su mandato anterior. "Yo no quiero ventajas ni las necesito, si la tengo son los pergaminos de haber hecho las cosas concretas. Dejaron morir el club, yo no participé en nada, no puse ni un vocal".

Las declaraciones fueron vertidas en el programa "Futbolémico" de Radio Impacto donde a su vez tocó otros aspectos institucionales. "En lo futbolístico tenemos que prepararnos para ascender, estamos trabajando y hay que ser responsables. No tenemos certezas de cuando y como se va a empezar. En lo institucional estamos con una gran incógnita de cuando pueden ser las elecciones".

"Hace tres meses que estoy proponiendo ideas, si cualquier otro tiene otra visión, que me la cuente para quedarme tranquilo", comentó con relación a su campaña, sin nombrar al principal competidor, Luis Artime. "En su momento cuando presentaron los balances dijeron que no creían nada, esto es lo que manifestaron", reclamó con respecto al pedido de Artime y su lista con respecto a la parte contable del club.

"Desde lo futbolístico se equivocaron, hablé con un jugador de estos tiempos y me dijo que notó la decadencia, se sentaban personas al lado y no sabían quien era. No puede haber invasión en el vestuario, y como esto te puedo dar mil detalles más", prosiguió Pérez con la controversia.

"Siento una gran responsabilidad, hemos trabajado mucho para que la institución sea lo que es hoy. Parece que las elecciones de Belgrano fueran el mundo y no es tanto así. Hay que tener criterios y ser profesionales, si salgo a decir que vamos a cerrar el estadio sería una irresponsabilidad, lógicamente que es un sueño que tenemos", finalizó diciendo en torno a las obras en el Gigante de Alberdi.