La pandemia frenó el inicio del fútbol femenino en San Francisco

En San Francisco y en la zona no hay competición oficial de fútbol femenino. Pero las chicas que lo practican no se quedaron con los brazos cruzados y el club Sportivo Belgrano estaba organizando un torneo que iba a tener una duración de cinco y seis meses. La idea era dar el puntapié inicial. La primera fecha estaba pautada para el 5 de abril. Había 16 equipos anotados, que tenían 16 jugadoras. Estaba todo listo. Pero la pandemia frenó todo.

“El torneo lo organizaba el club Sportivo Belgrano de San Francisco, con la comisión de fútbol amateur. Lo organizábamos nosotros porque la Liga no tiene fútbol femenino desde hace años y queríamos arrancar como para que la Liga se diera cuenta que estamos acá, que queremos fútbol femenino en la zona”, le explicó a La Nueva Mañana Paola Durán, que forma parte de la comisión directiva de “La Verde” y estaba en la organización del certamen y coordinando el fútbol femenino del elenco sanfrancisqueño.

Por ahora en el departamento San Justo el fútbol femenino es informal. Pero hay muchas mujeres que lo practican, como en Freyre, Luxardo o Morteros, al igual que en La Francia. Para el torneo había inscripto tres equipos de Frontera: La Hidráulica, Defensores de Frontera y Las Lobitas. En San Francisco está el Proyecto Crecer y la filial de Talleres, ambos se habían inscripto para este certamen pionero. En Sportivo Belgrano el femenino está creciendo a pasos agigantados. Por tal motivo, piden a gritos un torneo oficial que las contenga. Tanto es el crecimiento que Durán explica: “En Sportivo este año tuvimos un ingreso bastante fuerte. Hay más de 40 chicas, más de dos equipos podemos hacer. También contamos con la escuela de fútbol. Hay muchas chicas en el club”.

Romper paradigmas

Tiempo atrás en una entrevista con el diario La Voz de San Justo, Durán supo decir: “En la ciudad todavía hay gente que tiene prejuicios sobre el fútbol femenino. Otros me dicen, sí, que lo practiquen las mujeres pero no me gustaría que mi hija jugara al fútbol. Es fútbol, no veo que el fútbol tenga sexo, es un deporte. La disciplina creció y todavía gran parte de la sociedad o el aficionado por el fútbol no toma noción de cuánto”.

En La Nueva Mañana le consultamos sobre si ese prejuicio “colabora” para que el fútbol femenino todavía no tenga su liga oficial en la zona, y ella respondió: “¿Dije eso? Qué fuerte, pero sí. De hecho muy poca gente va a ver fútbol femenino acá... Sobre lo de las hijas es así, hay mucha gente así, pero se va bajando la defensiva esa de estar en contra del fútbol femenino. Que los medios se estén ocupando nos ayuda muchísimo; y con el último mundial la gente se volvió más a aceptarlo, hace unos años era cuestionada la práctica del fútbol femenino”, se lamentó. Pero Durán es optimista con un futuro prometedor para la disciplina. Hay mucho trabajo por hacer, pero se sigue conquistando. Por ejemplo, tiempo atrás las chicas de la “Verde” jugaron ante la filial de Talleres en un preliminar de un cotejo del Federal A. Y este año las chicas ya tienen su propia camiseta, que ellas estrenaron, y no fue como suele ocurrir de que les den las casacas que dejan de usar las inferiores.

Durán, pionera

Paola Durán es una todo terreno. Una pionera del fútbol femenino en la zona, ya que aparte de estar involucrada en la comisión directiva de Sportivo Belgrano, de ser la organizadora del torneo, coordinadora del femenino de la “Verde”, es la única directora técnica mujer del departamento San Justo. Se recibió en el 2014 y lo paradójico es que no dirige a Sportivo, sino que es la DT de la filial de Talleres en San Francisco. Antes también trabajó en la escuela de fútbol de Juan Pablo Francia y en la escuela de fútbol Tercer Tiempo.

“Siempre estuve relacionada al fútbol y soy fanática de Sportivo. He viajado a Puerto Madryn, Salta, Mendoza, Mar del Plata... siguiendo a Sportivo”, relata la entrenadora apasionada por el fútbol y la “Verde”.

La flamante casaca rosa, exclusiva para el femenino de Sportivo.







