Pumas a Nueva Zelanda por el IX Rugby Championship 2020 en noviembre

En medio de la pandemia de coronavirus Covid-19 en todo el mundo, el IX Rugby Championship 2020, tendrá lugar entre el 7 de noviembre y 12 de diciembre con la participación de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica en un solo país anfitrión, Nueva Zelanda, durante las seis semanas de competición.

"Después de consulta entre World Rugby (la Federación Internacional del Rugby Union), las competiciones internacionales, Uniones Nacionales, competiciones de clubes profesionales y jugadores internacionales de rugby, se ha propuesto un calendario internacional revisado para 2020’’, dijo hoy la World Rugby..

Por lo que el plantel de los Pumas, integrado por 60 jugadores, la mayoría provenientes de los Jaguares y de El Ceibo, deberán partir antes del 20 de octubre a Nueva Zelanda por razones de protocolo de 14 días de cuarentena, y con traslados aéreos intercontinentales desde Estados Unidos o Europa.



Programa: 1º partido, Sudáfrica vs Argentina y Australia vs Nueva Zelanda; 2º partido, Argentina vs Sudáfrica y Nueva Zelanda vs Australia; 3º partido, Nueva Zelanda vs Argentina y Australia vs Sudáfrica, 4º partido Australia vs Argentina y Nueva Zelanda vs Sudáfrica, 5º partido, Argentina vs Nueva Zelanda y Sudáfrica vs Australia; 6º partido, Argentina vs Australia y Sudáfrica vs Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda cuenta con grandes estadios como el ‘’Eden Park’’ de Auckland (sede de la final del VII Mundial de 2011), en el extremo septentrional de la Isla Norte, el ‘’Sky Stadium’’ de Wellington, la capital en el sur de la Isla Norte, y el ‘’Forsyth Barr Stadium’’ de Dunedin, en el extremo austral de la Isla Sur.

También se ha programado completar los encuentros internacionales en el hemisferio norte, incluidas las Seis Naciones a partir del 24 de octubre y hasta el 5 de diciembre, para completar las ya cuatro rondas disputadas hasta el 20 de marzo pasado. Con una semana de descanso el 7 de noviembre.

En éste caso Gales no contará con el estadio Principality de Cardiff, para la presencia de los Dragones Rojos, ya que por ser actualmente equipado como un hospital de campaña durante la pandemia de coronavirus, debe ubicarse otro estadio cuando se anfitrión.

Mientras tanto el Hemisferio Sur, se debate por la desaparición del Super Rugby en 2021, con las selecciones provinciales de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y los Jaguares de Argentina. Nueva Zelanda ya cuenta con el Super Rugby Aotearoa en su sexta semana y Australia con su Super Rugby Au en su tercera ronda.