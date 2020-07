"Me gustaría cambiar camiseta con Messi y con Dybala", anheló el cordobés, oriundo de Villa María, Enzo Barrenechea, que actualmente se desempeña en el equipo primavera de la Juventus de Italia.

El pibe cordobés que surgió en el baby villamariense jugando en El Santo y en Sarmiento fue entrevistado en el instagram de El Flow del fútbol y allí contó que los jugadores que más ve son Iniesta y Kross.

Barrenechea de adolescente jugó en el club Universitario de Villa María, donde la rompió y se fue a Newell's. A propósito en esa nota expresó: "Yo no me veía en otro lado que no sea Newell's... Mi sueño era jugar en la Primera de Newell's... Se que algún día voy a volver".

Desde enero de este año está en el campeón italiano y ya entrenó con el primer equipo. "Cuando entrené con Juventus quedé impactado con Bentacurt y Paulo (Dybala). El control de Paulo es increíble...", narró, al tiempo que contó: "El primer día que fui a entrenar con el primer equipo el técnico me dio indicaciones y yo no entendía nada. Cuadrado me tradujo, y Dybala se me acercó y me empezó a hablar, al darse cuenta que hablaba castellano. Charlé con él y la mejor con Paulo..."

En un momento de la entrevista le preguntaron qué club elegiría para jugar de Córdoba. Y afirmó que en Belgrano y argumentó: "Toda mi familia es de Belgrano".