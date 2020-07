Procesan a Iguacel y Saravia Farías por presunta administración fraudulenta

La Justicia acusó a los ex funcionarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y les trabó un embargo de 500 millones de pesos.

El ex director de Vialidad Nacional y el ex Procurador del Tesoro se habían negado a declarar ante el juez Canicoba. - Foto: gentileza

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este lunes a los ex funcionarios macristas Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías por las presuntas irregularidades en las concesiones de los peajes de las autopistas a una empresa de la familia Macri.

El ex director de Vialidad Nacional y el ex Procurador del Tesoro se habían negado a declarar ante Canicoba en las indagatorias por videoconferencia de la semana pasada, cuando se limitaron a presentar un escrito y no quisieron escuchar las preguntas del juez.

El magistrado, que días atrás anunció que se jubila a fin de mes cuando cumpla los 75 años, los acusa del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y les trabó un embargo de 500 millones de pesos, según adelantó C5N.

Canicoba también definió las fechas para las indagatorias de Guillermo Dietrich y Nicolas Dujovne, los otros ex funcionarios involucrados en la causa. El ex ministro de Transporte deberá comparecer el próximo viernes 24 de julio, mientras que el ex titular de Economía lo hará el próximo lunes 27 de julio.