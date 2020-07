No se borra, la canción de Mateo Sujatovich a 26 años del atentado a la Amia

Mateo Sujatovich es el autor de No se borra la canción que acompaña los actos homenaje por los 26 años del atentado. - Foto: captura video

Hace un par de semanas, la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) presentó una canción titulada "No se borra" para "mantener viva la memoria y el reclamo de justicia", en el marco de los actos de homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994.

El cantante y guitarrista Mateo Sujatovich, líder de la banda Conociendo Rusia, compuso "No se borra", una canción que "reivindica el valor de la memoria", y, además, se presentó un video del tema en el que participaron los músicos León Gieco y Zoe Gotusso.

"Yo lo recuerdo, no estaba ahí, me lo contaron, para no olvidar", dice la canción referida al atentado de la AMIA.

A través de la iniciativa, el objetivo de la Amia fue "transmitir a las nuevas generaciones aquello que pasó y ese fue el desafío que Sujatovich asumió y logró materializar en la canción que compuso, con la producción musical de Nico Cotton".

El productor general del proyecto y director del área de Arte y Producción de Amia, Elio Kapszuk, manifestó que "al escuchar la canción tuvimos la sensación de que la letra le había brotado y que abordaba precisamente la idea que le planteamos: la memoria es una herramienta de construcción de futuro y no una fuerza que te tira para atrás como algunos pretenden instalar”.

En tanto, Sujatovich consideró que la canción "les puede permitir a los más jóvenes hacer memoria y, así, seguir pidiendo justicia por un acto terrorista que todavía no tiene culpables". "Fue muy fuerte que me convoquen para hacer esta canción: movió un montón de recuerdos e historias que me contó mi familia cuando salía el tema de la Amia y cómo había sido, dónde estaban, si habían tenido amigos o familia ahí", contó el artista.

Por su parte, Gotusso señaló que, con su participación hace "propio el dolor de los que ya no están" y expresó que es "fundamental ayudar a recordar con la voz y las palabras, en especial para muchas personas de mi generación que no saben lo que ocurrió".

El video, que forma parte de las acciones que la AMIA realiza para mantener viva la memoria y el reclamo de justicia, está disponible para ver y compartir en las redes sociales de la institución.