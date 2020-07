Messi y Barcelona en crisis: "Así, al partido con Nápoli lo vamos a perder también"

Las declaraciones del delantero de Barcelona Lionel Messi tras la derrota ante Osasuna y la coronación de Real Madrid de su Liga 34, provocaron un cimbronazo en el conjunto catalán. Ya era sabido el malestar de la Pulga, sus fuertes reclamos retumbaron en el Camp Nou como viene ocurriendo desde hace varios partidos.

Empezó con la designación del DT Quique Setién, las críticas al manager Eric Abidal y la salida intempestiva del DT Ernesto Valverde. Esto se suma a esa relación ya casi sin retorno con el presidente del club, Bartomeu.

El mercado de pases fue otro de los puntos de conflicto, con la llegada de Antoine Griezmann y la supuesta mala relación entre ellos. El rosarino había pedido por la vuelta de Neymar y también por la llegada de Lautaro Martínez.

De todas maneras sorprendió su reacción y su flamígera declaración después del partido, como exponiendo los riesgos del partido ante Nápoli, ahora cuando se reanude la Liga de Campeones de Europa.

"La verdad es que no esperábamos terminar de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, un equipo muy irregular, muy débil. Perdimos muchos puntos que no deberíamos. El Madrid hizo lo suyo. No perdió ningún partido desde el parón, pero nosotros ayudamos mucho para que esta Liga se la lleven ellos. Tenemos que ser autocríticos, empezando por los jugadores, pero tiene que ser global", confesó la "Pulga", quien luego completó: "Antes dije que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganemos la Champions y quedó demostrado que no nos alcanzó ni para la Liga".

El astro argentino completó: "Si queremos pelear por la Champions, tenemos que cambiar muchísimo. Si no, el partido con Napoli lo vamos a perder también. La gente del club está muy caliente con todo lo que vio en la temporada, y es normal. Después de todo lo que venimos, con Roma y Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no le damos nada".