Leyenda: Zinedine Zidane, once títulos en cuatro años

El técnico francés sigue ganando y ganando a pesar de no tener el marketing de otros entrenadores. "Zizou" vuelve a escribir una página grande en el fútbol.

Zinedine Zidane sigue haciendo historia aunque el marketing no lo reconozca. Quizás no venda como otros entrenadores, que incluso dirigen en torneos del ascenso, pero el francés gana, gana, gana y no para de ganar,

"Zizou" fue uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos; y como entrenador, en títulos, ya es una leyenda.

En 209 partidos como DT del Real Madrid ha hecho historia grande. Muy grande.

* 2 Ligas.

* 3 UEFA Champions League.

* 2 Supercopas de Europa.

* 2 Supercopa de España.

* 2 Mundiales de Clubes.

* 9 finales, 9 finales ganadas.

Según una estadística de @MisterChip Zidane logra un título cada 19 encuentros.