La conductora Erika Trossero sufrió un violento robo en su casa de barrio Maipú

Un violento robo sufrió durante la madrugada de este jueves la conductora Erika Trossero en su casa de barrio Maipú. Cinco sujetos ingresaron, la maniataron a ella y a su familia y les llevaron sus celulares y dinero en efectivo.

Según relató la conductora del programa Vení Mañana de Canal 8, los delincuentes entraron armados, pusieron de espaldas a su familia y a su hijo le pusieron una bolsa en la cabeza.

"Eran las tres de la mañana cuando me desperté violentamente y me encontré con dos sujetos armados que la tenían a mi hija y así me despertaban, buscando plata", contó al móvil de Canal 10.

#INSEGURIDAD #FueAnticipo "nos pusieron de espaldas y pensamos que nos mataban" contó Erica Trossero entre lágrimas tras padecer un violento robo en su casa. Fueron cinco delincuente armados ,al hijo de la conductora le pusieron una bolsa en la cabeza. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/laXqWoKjeH — Leonardo Guevara (@leoguevara80) July 16, 2020

"Ni en la peor de mis pesadillas me imaginé algo así", contó la presentadora al relatar cómo ataron a sus hijos.

Los ladrones salieron por la parte de atrás de la vivienda con alrededor de $6.000 pesos y dólares en efectivo. Además, sustrajeron algunas joyas y los celulares de la familia.

La Policía investiga el hecho y por el momento no hay detenidos.