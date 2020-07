Tras el test positivo de Covid-19, habló Luis D´Elía: “Estoy mal”

El dirigente social Luis D´Elía brindó este miércoles declaraciones periodísticas, a horas de conocer su test positivo de coronavirus. El referente del partido Miles dialogó con Radio con Vos y dijo que “estoy mal, hace tres días que estoy internado”.

“Anoche (por el martes) me confirmaron que era positivo el hisopado de Covid-19, y mi estado general es como una gripe muy fuerte y un dolor muy fuerte en la espalda”, manifestó. Y agregó: “Yo tengo ocho o diez días de pelea con el bicho este y el médico me dijo que recemos para que no me agarre los pulmones".

D´Elía se encuentra "estable, con mucho dolor renal, sin complicaciones respiratorias y sin fiebre, cuidando de su tratamiento por la diabetes", informó a Télam Roxana Mattarollo, una de las abogadas del dirigente social de La Matanza.

Con prisión domiciliaria desde principio de año, en el marco de la causa por el copamiento de una comisaría porteña en 2004, D´Elía asegura no saber cómo contrajo el virus. Desde el fin de semana permanece internado en el sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Télam

Noticia relacionada: