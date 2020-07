Tras aumento de casos, el COE no descarta que haya otras restricciones

"Hay un no respeto al prójimo", dijo Juan Ledesma, titular de COE, sobre el aumento de casos y brotes en la provincia, por reuniones y actividades que no están autorizadas.

Tras los focos de coronavirus surgidos tanto en Traslasierra como en la capital cordobesa, este lunes el titular del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) central, Juan Ledesma, no descartó que puedan haber más restricciones.

"Hay un aumento de casos y brotes en todo el territorio, casi en su totalidad presentados por reuniones del orden social no autorizadas. Por eso consideramos que hay una evidencia de falta de compromiso social", resaltó Ledesma en declaraciones a Crónica Matinal, de Canal 10, y mostró su enfado por "el no respeto al prójimo" debido a que no se considera "el impacto que puede tener esto en la sociedad y nuestros adultos mayores".

Con el marco de las reuniones no permitidas y luego de que se diera a conocer la limitación en los días de las reuniones familiares, Ledesma también habló sobre el Día del Amigo, que se celebra del 20 de julio próximo: "La mejor manera de cuidar a nuestros amigos es cuidarnos" y aclaró que para el lunes próximo "habrá una restricción" para los eventos que comunmente se celebran.

"Vemos con suma preocupación estas reuniones, porque están impactando en el territorio y cada foco o brote insume una cantidad de recursos enormes. En este momento, con focos dispersos y grandes traslados, estamos pudiendo abordarlos. Pero si esto sigue así, no va a ser viable. Estamos tratando de evitar una circulación libre de coronavirus", puntualizó el titular del COE.

Respecto a la habilitación de bares, confiterías y restaurantes que tuvieron luz verde el martes pasado, Ledesma precisó: "En nuestros controles relevamos que no hay un completo cumplimiento de normas establecidas" y que pedirán el compromiso a cámaras y asociaciones para que haya más cumplimientos.

El profesional adujo que recibió "con beneplácito" la ley aprobada en la Legislatura, que impone sanciones económicas a la violación de medidas sanitarias, y lo destacó como "un instrumento disuasivo", ya que "la intención no es económica, sino una herramienta más para colaborar".

