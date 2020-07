NSW Waratahs ganó 23-14 a debutantes Western Force en el rugby australiano

En verdadera batalla en el Sydney Cricket Ground, los NSW Waratahs ganaron por 23-14 (7-14) a los debutantes Western Force, ausentes del Súper Rugby desde hace casi tres años después de su último torneo mayor. Ahora en el Súper Rugby Australiano, los Waratahs están terceros por detrás de Reds y Brumbies.

Los Western Force de Perth, tuvieron una ventaja de 14-0 por media hora y no parecía un equipo exiliado del Super Rugby desde 2017. Pero desde los siguientes 33’ de juego los Waratahs marcaron 23 puntos a partir del try de Tom Staniforth que dio a los anfitriones una ventaja final de 9 puntos.

Por lo que Rob Penney entrenador de los Waratahs expresó: "Ellos (Western Force) llegaron con mucha emoción y lo que importaba era generar confianza en tú mismo, ya que todavía somos un grupo que se está encontrando con su rumbo en términos de preparación y de competencia a este nivel ".

‘’Es un paso adelante en la dirección correcta. Estoy orgulloso de mi equipo, por su actuación competitiva después de que muchos expertos nos hubieran descartado mucho antes del puntapié inicial", sentenció el entrenador de los Western Force de Perth (en el extremo oeste de Oceanía), Tim Sampson.



Ahora los Waratahs por la tercera fecha del Super Rugby AU, enfrentarán a los Canberra Brumbies en el estadio ANZ Stadium, mientras que Western Force viajará al norte, a Brisbane, para enfrentar a los líderes Queenlans Reds.

El Marcador en el Sydney Cricket Ground:

Para Waratahs (23): 2 Tries de Angus Bell, y Tom Staniforth, mas 3 Penales y 2 Conversiones de Will Harrison

Para Western Force (14): 1 try de Byron Ralston, más 3 Penales de Ian Prior.

La Segunda fecha del Super Rugby Au: Melbourne Rebels 18 – Queensland Red 18 en el Brookvale Oval de Sidney. Y NSW Waratahs 23- Western Force 14 en el Sydney Cricket Ground de Sydney.