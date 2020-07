El juez rechazó que el caso de Fabián Gutiérrez pase a la Justicia Federal

El juez Carlos Narvarte, a cargo de la investigación del crimen de Fabián Gutiérrez, rechazó que el caso deba pasar a la Justicia Federal dado que "el hecho ocurrió en Calafate", y afirmó que "no" ve causas para que la fiscal Natalia Mercado, sobrina de la vicepresidenta Cristina Fernández, "deba apartarse".

"El hecho ocurrió acá en Calafate, y el Código Procesal dice que juez competente es el lugar donde ocurre el hecho. En principio, soy competente yo como juez provincial. Estamos hablando de un hecho de homicidio en el que estoy investigando. "No entiendo que corresponda a la Justicia Federal", enfatizó Narvarte.

En declaraciones radiales, el juez a la situación de la fiscal Natalia Mercado: "En el artículo 49 del Código de la provincia de Santa Cruz hay causales de recusación o de inhibición. Si alguna de las partes entiende que entre en alguna de esas causales, o lo recursan o se excusa. En este caso no veo que haya una de las causales previstas en el Código".

"En Santa Cruz el proceso judicial es mixto, el que dirige la investigación es el juez. Las partes, en este caso la fiscal, solicitan las medidas al juez, y el juez las otorga si las considera pertinentes y útiles", amplió el magistrado.

Además, afirmó que "todo indica que podría haber sido un desacuerdo, una pelea", y precisó que "en principio" se está "hablando de un homicidio que podría ser calificado" por "el número de personas".

"Todo indica que podría haber sido un desacuerdo, una pelea, o pudo haber sido un móvil de robo. Estoy más por el lado otro lado, el tema de desavenencia entre estas dos personas", enfatizó Narvarte.

El magistrado indicó que "las carátulas son provisorias, pero en principio estamos hablando de un homicidio que podría ser calificado".

"Se hizo el trabajo en el domicilio del señor Gutierrez, en su rodado, en el lugar donde fue encontrado (el cadáver), ya indagué a todas las personas que son las presuntas responsables", detalló.

En ese marco, afirmó que "son todos chicos jóvenes" los presuntos responsables del crimen, y amplió: "Hay testimonios donde hay una posible situación, amistad íntima o relación íntima entre uno de ellos con el señor Gutiérrez".

"Después del hecho hay toda una situación donde se limpió el lugar, se le colaboró para llevar el cuerpo de ese lugar a otro. Entonces, ahí hay cierto grado de participación que justamente tengo que determinar", resaltó.

Además, el juez afirmó que la casa donde apareció el cuerpo "sería la casa que alquila o adquirió en propiedad uno de los sospechosos".

Al ser consultado respecto de si uno de los sospechoso se auto incriminó, respondió: "No se auto incriminó Sino que hizo una declaración que ayudó a que diéramos con el cuerpo, y pusiera al resto de las personas en el lugar del hecho".

El magistrado también aseguró que "no" le "surge" pensar que el asesinato esté vinculado a un tema de extorsión como posible móvil del crimen, y precisó: "La cuestión aparentemente es un desacuerdo, es la hipótesis que cobra más peso. pero yo tengo que seguir investigando, recién estamos en las primeras horas de esta investigación".

"Me limito a trabajar sobre lo técnico: el hecho ocurrido, las pruebas que se recogen del lugar. Y eso me indica por el camino que debo seguir, en principio ese tipo de cuestión (algo político) no se observa en esta causa, pero sigo trabajando", concluyó.

Los jóvenes se negaron a prestar indagatoria ante el juez en las últimas horas, aunque algunos habían hecho declaraciones ante la Policía. Facundo Zaeta, el principal sospechoso, reconstruyó las últimas horas del ex secretario privado de Cristina Fernández.

Según indicaron medios locales, Zaeta dijo a los uniformados que "a las 19.30 de ese día 3, aproximadamente, cuando se encontraba en su casa particular Fabián Gutierrez lo pasó a buscar en la Amarcok color blanca (de la cual no recordaba las características) y de allí señaló que se fueron de compras a Distrisur , supermercado de la localidad".

Me dio (Fabián) un recorrido por el interior de su vivienda y tomamos un champagne, en un momento dado recibió un llamado telefónico por parte de Marcelo Franco, donde este último le solicitaba unos dólares", publicó el portal Opi Santa Cruz.

"Continuando con el relato (desde su punto de vista) Zaeta dijo que a las 22:30 hs volvió a su casa donde se encontró con sus amigos Facundo Gómez y Pedro Monzón, con quienes permaneció hasta la 1 de la madrugada (aprox), señalando a este derrotero como el único realizado aquel día en relación con los hechos", indicó el mismo medio.

Por último, aclaró que el joven negó haber tenido una pelea con Gutierrez, y precisó: "Me trató muy bien".

Sobre la relación que tenía con Fabián Gutierrez, Zaeta reconoció "un acercamiento sentimental" con la víctima y concluyó: "Teníamos una amistad con derecho a rose, pero nos estábamos conociendo".

El cuerpo sin vida de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la vicepresidenta, Cristina Fernández, fue hallado sin vida en la mañana del pasado sábado en la ciudad santacruceña de El Calafate, tras haber sido torturado y asesinado.

