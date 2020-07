Bullrich acusó a Fernández de "tergiversar" el documento de la oposición

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó al presidente Alberto Fernández de "tergiversar" el contenido del documento que emitió Juntos por el Cambio a propósito de la muerte de Fabián Gutiérrez, y calificó su actitud de "canallesca".

En declaraciones radiales, el jefe de Estado había cuestionado durante a la principal alianza opositora por haber llevado a cabo, a su entender, "un aprovechamiento político" de la muerte del ex secretario de Cristina Fernández, "sembrando dudas" sobre una supuesta responsabilidad del Gobierno en dicho hecho y asociándolo con la causa de los cuadernos que investiga la supuesta corrupción durante el kirchnerimo.

"Lea bien, Presidente! No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar", exigió la ex ministra de Seguridad de Cambiemos a través de una publicación en Twitter. Allí, Bullrich le recordó a Fernández que él había sido "uno de los primeros en vincular" al Gobierno de Cambiemos con la desaparición del militante Santiago Maldonado en 2018. "No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta", sentenció la titular del PRO.

Le recuerdo que Ud. fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta... — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 5, 2020

En el comunicado que se dio a conocer el sábado con la firma de los presidentes de los tres partidos que conforman la coalición y otras autoridades de relieve, Juntos por el Cambio sostuvo el crimen de Fabián Gutiérrez es "de extrema gravedad institucional" por tratarse de un "testigo" en una causa judicial contra el kirchnerismo, en tanto que pidió que "no haya familiares" de la ex mandataria en el proceso.

De esta manera la fuerza opositora aludió a Natalia Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de la vicepresidenta, que actualmente se desempeña como fiscal y entiende en la causa judicial que se abrió tras la aparición del cuerpo de Gutiérrez.

