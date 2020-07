Salta cierra las fronteras de la provincia hasta nuevo aviso por el Covid-19

Ante una serie de casos de coronavirus ocurridos en los últimos días, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, decidió este sábado cerrar las fronteras de la provincia hasta nuevo aviso.

"No van a ingresar a más personas hasta hasta que decidamos cuál va a ser la situación a futuro", sostuvo Sáenz en un mensaje a la población, al tiempo que señaló que la medida fue consensuada con los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy.

Salta registraba hasta el momento 57 casos acumulados de coronavirus Covid-19, pero 24 de los cuales se reportaron en las últimas 48 horas.

Sáenz consideró que "el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) está contagiando al resto del país" y que los nuevos casos de coronavirus no sólo se ven en Salta, sino en otras provincias del AMBA como Catamarca y Jujuy".

El gobernador recordó que "Salta tuvo una normalidad diferente" en la que los pobladores pudieron disfrutar de amigos y familia, pero esa situación se verá suspendida.

Queridos salteños, estamos en un momento difícil y tenemos que seguir tomando medidas para evitar que el virus circule. Salta limita con 6 provincias y 3 países, eso nos coloca en un contexto más difícil y nos obliga a ser más estrictos por la salud de todos los salteños pic.twitter.com/BQugiaLEbt — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) July 4, 2020

"Tratemos de cuidar sobre todo a aquellos que tiene factores de riesgo, a los más vulnerables. No podemos garantizar que no tenemos circulación viral, hoy podemos decir que epidemiológicamente no, pero no podemos garantizar nada con este virus", dijo.

El mandatario sostuvo que no se le brindará asistencia, como se hizo en forma solidaria, a combis y micros que circulen por su territorio.

La prohibición, en principio por siete días, para el ingreso de las personas a la provincia, sólo exceptuará al transporte de abastecimiento, que cuente con la venia de autoridades sanitarias locales.

Se limita la circulación y el movimiento de personas en los municipios de Orán, San Martín y Güemes y se determinará el ingreso a comercios por número de DNI.

En cuanto a los deportes, sólo se permitirá las prácticas individuales hasta las 20, horario hasta el cual también funcionan gimnasios y locales gastronómicos, mientras que el delivery de comidas funcionará hasta las 0.

Fuente: NA