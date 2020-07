Porta Hnos.: “Las pruebas hechas en el barrio revelaron daños genéticos”

La lucha de vecinos de barrio Parque San Antonio, lugar donde se encuentra instalada la fábrica de bioetanol Porta Hermanos, ya lleva ocho años. Sin embargo, el pedido de justicia sigue más vigente que nunca.

Silvia Cruz, vecina del barrio y reconocida activista de la lucha, afirmó que los químicos que emana la industria siguen dañando la salud de todos los residentes del lugar. “Ya se han generado muchos casos de diabetes e hipotiroidismo; también se suma el débil sistema inmunitario de nuestra población, significando un riesgo doble ante el coronavirus”, remarcó en declaraciones a La Garganta Poderosa.

Asimismo, recordó que “la fábrica no sólo elabora alcoholes de uso medicinal y cosméticos, sino que produce metanol y otros derivados de fermentaciones alcohólicas altamente contaminantes”. “Esto lo sufrimos en carne propia porque vivimos al lado, en San Antonio. Mi familia está afectada: mi hija fue operada por pólipos nasales, mi esposo tiene desorden metabólico y los demás no sabemos bien qué podemos tener. Hoy, en plena cuarentena, el olor ácido que emana la fábrica nos irrita los ojos y nos descompone: no nos deja vivir. En el barrio hicimos un estudio de genotoxicidad, realizamos un hisopado bucal y se tomó muestra de personas entre 3 y 25 años: todos los resultados revelaron daños genéticos, superando los niveles esperados”, denunció.

Por otra parte, recordó el reciente fallo del juez Hugo Vaca Narvaja que le solicitó a Porta la realización de un estudio de impacto ambiental. “Nosotros apelamos ese fallo porque no basta con eso, ya que es un estudio para saber en qué va impactar, ¡y Porta ya impactó demasiado! Es una lucha desigual, como de costumbre, pero le vamos a dar pelea porque somos madres, padres, vecinas y vecinos; y, sobre todo, porque es nuestro barrio, el mismo que está desde el año 1955”, subrayó.

“Queremos que la Justicia nos escuche de una vez y que el Estado deje de ser cómplice de este ecocidio. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, usando las calles, que siempre han sido nuestras, y que están para decir la verdad. Porta contamina y fuerzan tanto la maquinaria, que se transforma en una bomba de tiempo”, completó Silvia tras un nuevo pedido de justicia.

