Comerciantes del Mercado Norte protestaron contra los controles en la zona

Comerciantes del Mercado Norte y de locales adyacentes protestaron este lunes sobre calle Sarmiento contra el endurecimiento en los controles policiales. Afirman que de esta manera se "mata" la actividad comercial en esa zona.

Los trabajadores cortaron media calzada de calle Sarmiento con cajones de madera, cartón y con cubiertas, que luego quemaron antes de que llegara personal de la Guardia de Infantería policial. Afirman que "esto es matar la zona", respecto a las restricciones de circulación de vehículos y peatones según su terminación del DNI.

"Le cerraron el paso a los clientes, dejan pasar pares e impares según el día. Tampoco dejan pasar empleados ni frentistas. Si no sos proveedor, no podés pasar con el vehículo. No ingresa gente al mercado y menos a los alrededores", sostuvo una comerciante.

"Queremos controles pero que sean justos para todos. No que nos pongan un vallado alrededor del Mercado, lo que nos destruye el negocio", agregó otro empleado a Mitre Córdoba.

Los vallados se implementan a primera hora de la mañana y se levantan pasadas las 14, explicaron, cuando el flujo de clientes es mucho menor.

