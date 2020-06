Los Crusaders invictos apuntan al cetro en rugby neozelandés

En el profundo sur neozelandés, en fría y lluviosa tarde dominguera invernal, los Crusaders campeones salientes del Super Rugby, apuntan al cetro tras ganar con lo justo a los Waikato Chiefs por 18-13 (10-3) al completarse la tercera fecha del Super Rugby Aotearoa (Nueva Zelanda en lengua maorí).

Los Canterbury Crusaders se escapan en la punta de la tabla y son desafiantes de los Auckland Blues, en medio de una tarde imposible de jugar bajo fuerte lluvia en Christchurch. El primer golpe lo dio el full back Will Jordan, tras ser lanzado al try por el wing de los All Blacks, Sevu Reece.



Will Jordan anotó dos tries en sociedad con el wing Sevu Reece, para llevar a los Crusaders a una victoria de 18-13 sobre los Waikaton Chiefs que sintieron las lesiones de un plantel sin confianza, y que debe mejorar bajo el entrenamiento del debutante coach Warren Gatland.

Los esfuerzos del plantel entrenado por Scott Robertson dieron sus resultados después de dos partidos en el torneo profesional neozelandés, prolongando su récord invicto en el estadio Orangetheory a 46 partidos . Su defensa agresiva dio pocas oportunidades claras y ninguna resultó determinante para el visitante.

Pero los Chiefs que venían de encajar un Las pasivo de 18-3, levantaron la cabeza y explotaron en los últimos 10’ de juego por lo que el capitán de los Crusaders, Codie Taylor, sentenció: "El pronóstico era de lluvia y sabíamos que daría ventaja a quién defendiera mejor y presionamos más que la oposición".

Marcaron para los Crusaders (18), 2 Tries de Will Jordan, más 2 Penales y 1 Conversión de Richie Mo'unga.

Para los Chiefs (13) 1 Try de Sean Wainui, más 2 Penales y 1Conversión de Damian McKenzie.

Las posiciones: 1º) Auckland Blues 12 puntos, 2º) Canterbury Crusaders 9 (un partido menos), 3º) Otago Highlanders 5, 4º) Waikato Chiefs 2, 5º) Wellington Hurricanes 0 pts.

Próxima fecha, 4 y 5 de julio: Otago Highlanders vs Canterbury Crusaders en Dunedin, y Waikato Chiefs vs Wellington Hurricanes en Hamilton. Libre Auckland Blues.