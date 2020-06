Murió el artista y diseñador gráfico estadounidense Milton Glaser

Así lo confirmó su esposa al diario The New York Times durante la jornada del sábado. Glaser, un ícono mundial del diseño, falleció este viernes, el mismo día en que cumplía sus 91 años.

El artista y diseñador gráfico Milton Glaser, creador del icónico logotipo de "I Love New York" y responsable de la imagen con la silueta de Bob Dylan con toques psicodélicos en su cabello, murió a los 91 años en el día de su cumpleaños en su casa de Manhattan.

El diseñador, que nació en el Bronx, trabajó en diarios como The Washington Post, The Los Angeles Times u O Globo, fue fundador de publicaciones como New York Magazine o The Underground Gourmet y rediseñador de clásicos como La Vanguardia o L’ Express Lire.

Glaser también recreó el logo de la editorial de historietas DC Comics y fue impulsor del póster de la última temporada de la exitosa serie Mad Men.

El icónico logo sobre Nueva York, en el que utiliza letras de máquina de escribir como tipografía, fue concebido como parte de una campaña publicitaria que comenzó en 1977 para impulsar la imagen del estado y Glaser lo diseñó de forma gratuita. Casi un cuarto de siglo después, apenas unos días después de los atentados del 11S, lo retomó y le añadió una cicatriz negra al corazón rojo y la frase “more than ever” (más que nunca) al mensaje.

Fallece Milton Glaser para su cumpleaños n•91, una de las grandes influencias del diseño gráfico.



El logo I♥NY y sus diseños para Bob Dylan son sus trabajos más destacados.



“Hay tres respuestas a una pieza de diseño: sí, no y wow. Wow es el objetivo.”



26/06/1929 - 26/06/2020 pic.twitter.com/VdkI2NIWmZ — Neu Design (@neudesigncl) June 27, 2020

Milton Glaser influyó (y sigue influyendo) incluso en el trabajo gráfico de gente que no sabe quién es. Esa fue y sigue siendo una de las mayores muestras de su nivelón. Murió ayer con 91 años. pic.twitter.com/JqbH6KqpJu — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) June 27, 2020

You can’t beat Milton Glaser’s 1969 fold-out cover for a TIME issue on California. pic.twitter.com/cXBKOswg7I — Harry McCracken (@harrymccracken) June 27, 2020

Aquí, el obituario en @NYMag, la revista que fundó en los años 60. https://t.co/8iiF9AJeAl — Diego Areso (@quintatinta) June 27, 2020







Fuente: Agencia Télam