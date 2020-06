Fiebre de sábado en la noche para Los Blues invictos en el rugby neozelandés

Mientras el mundo vive las peripecias del Coronaviris Covid-19, los Auckland Blues vivieron la fiebre de un sábado a la noche lluvioso y frío, ganando su tercera victoria consecutiva en Super Rugby Aotearoa, a los Otago Highlanders por 27-24 (22-10) en el mítico Eden Park ante multitud de 27.000 espectadores eufóricos.

Fue disputado hasta el último respiro, donde Los Highlanders del profundo sur de la isla sur, fueron protagonistas del segundo tiempo llevando la incertidumbre hasta el pitazo final, pero los Blues ganaron y suman 12 puntos, 7 por delante de su vencido y de los Crusaders, que juegan mañana contra los Chiefs.



Los Blues fueron protagonistas como en los años ’90, con carácter y continuidad; y su Capitán, el segunda línea Patrick Tuipuloto, reconoció: ‘’Hace unos años, incluso en 2019, no podíamos aguantar, y hoy los Highlanders tuvieron una muy buena lucha en el segundo tiempo, por lo que estoy orgulloso con el equipo’’.

Los Highlanders terminaron el primer tiempo con pasivo de 10-22, y pudieron empatar 27-27 a los 72’, cuando el apertura Mitch Hunt , no pudo embocar un penal desde 35 metros y tuvo otra ocasión a los 74’ cuando buscó provocar un hueco, que los Blues interceptaron con maul y redoblaron con scrum ganador.

El combate en los scrums y en las apertura a los tres cuartos, destacó la destreza de ambas franquicias. Pero el primer tiempo puso de relieve al flanker Dalton Papalii autor de dos tries, y al apertura Caleb Clarke de espectacular performance para abrir el marcador y concluir al descanso con el parcial del 22-10 local.

No obstante los Highlanders reaccionaron con vigor y tries en el complemento, con el apertura Mitch Hunt y el flanker Shannon Frizell, y ya a los 47’ ponían el 22-22 de miedo. Pero Papalii anotó el segundo try de su cosecha, para el dramático cuarto de hora final, que fue disputado hasta el último aliento.

Mañana concluye la tercera jornada del Super Rugby Aotearoa (Nueva Zelanda en lengua maorí), con el choque entre los Canterbury Crusaders, campeón saliente del Super Rugby-le ganó a los Jaguares en final de 2019- y los Waikato Chiefs, en el AMI Stadium de Christchurch.