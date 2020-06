Amplio repudio al despido del médico Medardo Ávila Vázquez en Córdoba

El despido del pediatra Medardo Ávila Vázquez de la Clínica Caraffa, donde ejercía como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría, generó una ola de repudios tanto a nivel provincial, como nacional, por parte de distintos organismos y organizaciones sociales.

El médico, reconocido por su defensa y promoción de los derechos humanos y su lucha incansable contra los agrotóxicos, denunció que fue desvinculado días atrás luego que le comprara por sus propios medios medicación a un nene de dos años con leucemia, a causa del faltante que había en la clínica.

Ávila Vázquez, uno de los fundadores de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y es el coordinador también de Reduas (Red Universitaria de Salud y Ambiente), publicó una carta abierta en las redes sociales donde narró los hechos que precedieron a su despido y manifestó su indignación por el comportamiento de las autoridades de la clínica. “Esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad”, aseguró el médico que le dijo uno de los gerentes.

Algunos de los organismos que manifestaron su rechazo al despido del pediatra, son: la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba; la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Nodo Norte; la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS); AMRA (Asociación de Médicos de la República Argentina); Fesprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina); la Unión Campesina del Norte en el Movimiento Campesino y VUDAS (Vecines Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro).

"Por el despido injusto del Compañero Médico Medardo Ávila Vázquez y acompaña el reclamo de las comunidades del norte expuestas por años a los efectos de los agrotóxicos y el estado de desprotección total de asistencia socio-sanitaria y de la efectivización de sus derechos a la vida, salud e infancias del norte, adherimos al comunicado de la Unión Campesina del Norte en el Movimiento Campesino de Córdoba", indicaron desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.

En tanto, desde la Unión Campesina del Norte en el Movimiento Campesino de Córdoba emitieron un comunicado contando que hace un mes su compañero "Sergio llevo a su nieto de 2 años volando de fiebre al hospital de Villa de María, donde no encontró respuesta y el niño seguía cada vez peor. Finalmente lo trasladaron a Córdoba y azarosamente a la Clínica Caraffa".

"Medardo, como compañero médico y militante rápidamente por su experiencia infinita en el tema relacionó el estado del niño con exposición agrotóxicos. Agradecemos la dedicación y amor con el que Medardo y el personal médico trataron a Sergio y a su nieto, por salvarle la vida sin titubeos ni mezquindades. Agradecemos también a las compañeras del Colectivo TAYPI que inmediatamente se pusieron a disposición y acompañaron a la familia desde el primer momento", agregaron.

Desde UTS por su parte señalaron: "UTS se solidariza y apoya al Dr. Medardo Avila Vazquez que fue despedido de la Clínica Caraffa dónde trabajó 18 años por garantizar el acceso al tratamiento farmacológico de un niño con Dx de leucemia. Repudiamos este proceder arbitrario e inhumano de ese establecimiento privado, a la vez que extendemos nuestro respeto y solidaridad con Medardo Avila Vazquez, un referente vital y comprometido en la lucha contra el modelo agroexportador actual que avasalla y vulnera el derecho a la salud de millares de niñxs y personas que enferman y mueren de cáncer en los pueblos fumigados".

"En representación de FESPROSA y más de 30.000 trabajadores y trabajadoras de la salud de la República Argentina, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a nuestro compañero Medardo Ávila Vázquez que fue despedido arbitrariamente de la Clínica Caraffa de la ciudad de Córdoba.Medardo es un referente de Médicos de Pueblos Fumigados, militante de un modelo productivo que no enferme y mate, visibilizando el impacto de los agronegocios en Argentina. Denunciamos, no solo un despido en época de pandemia cuando están prohibidos, sino la salud como negocio y no como derecho humano", destacaron desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.

También AMRA aunció que desde la entidad se pusieron en contacto con el pediatra para ofrecerle el análisis legal de la medida en plena pandemia, y cuando se encuentra en vigencia la normativa que prohíbe los despidos sin justa causa en este contexto de emergencia sanitaria.

“El colega reconocido en el país por su trabajo con pacientes que están expuestos a fumigaciones trabajó durante 18 años en negro, sin aportes, sin obra social, sin registro, y hoy sin piedad le piden la renuncia por disposición de la administración de la institución por atender a un niño con leucemia, demostrando una vez más que los médicos no somos más que peones en un sistema perverso que ve a la salud como mercancía y no como derecho”, remarcó la Asociación a través de un comunicado.

En tanto, desde la asamblea VUDAS (Vecines Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro) también manifestaron su apoyo al pediatra: "Repudiamos el despido al Dr Medardo Ávila Vázquez por la Clínica Caraffa de Córdoba, que de modo arbitrario dejó sin trabajo en plena pandemia. Médico que apoya la causa «Porta »desde sus comienzos, en defensa de la vida de todo un barrio".

