Denuncian a Baby Etchecopar por sus dichos de violencia contra CFK

Este lunes, diputadas, diputados y senadoras del bloque Frente de Todos presentaron una denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual contra el periodista “Baby” Etchecopar, a raíz de las expresiones de odio y violencia hacia la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, durante el programa “La Mesa de Mirtha” emitido el sábado 20 de junio.

La noche del sábado el conductor dijo que la vicepresidenta era “el cáncer de la Argentina” y que “mientras Cristina Kirchner moje en la política, no va a haber paz nacional”.

Decepcionado en 2019 por el resultado electoral de octubre, Etchecopar expresó su desazón y dijo ante la anfitriona Juana Viale y el resto de los invitados: “La señora (Cristina Fernández) es una señora sola; es una señora que el único poder que tiene es el poder; creo que es una señora que no quiere a nadie (…) Creo que se mira espejo y dice: Estoy espléndida para cortar cabezas, salgo a arruinarle la vida a la gente. (…) Si Cristina sigue en la Argentina, la Argentina se termina”.

Los legisladores oficialistas aseguraron que Etchecopar "utiliza un mensaje estereotipado y discriminatorio, que reproduce la desigualdad en las relaciones de género y busca naturalizar un rol de subordinación de la mujer en la sociedad".

Además, consignan que "presupone que una mujer está ‘sola‘ si no tiene un hombre que la acompañe, asociando esta ausencia con algo negativo que necesita ser completado, reparado”.

“En el discurso del periodista se asocian una serie de características negativas y peyorativas al título de ‘señora’", destacan. "Además, se asimila a Cristina Fernández a un ‘cáncer’, una metáfora patologizante que, además, tiene un significado pesado en la historia de nuestro país", agregan.

Los legisladores concluyeron que "todo esto constituye el ejercicio de violencia público-política hacia las mujeres”.

“Es clara la violencia simbólica y política que representa este mensaje para una mujer que se desenvuelve en la vida pública. A través de la afirmación y reproducción de ideas y concepciones sociales estereotipadas sobre la Vicepresidenta de la Nación se perpetúa la desigualdad y discriminación en las relaciones de género, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”, concluyeron.

Las disculpas de Etchecopar

El periodista aseguró este lunes que se arrepiente de llamar a la vicepresidenta "el cáncer de la Argentina". Aseguró que el sentimiento es por su hijo Leandro, quien está luchando contra la enfermedad. En radio Rivadavia, Etchecopar expresó que "fue una palabra desafortunada", y que viene trabajando "el tema del cáncer, que destruye y no construye".

El hijo de Baby "está saliendo de una quimio", según compartió su padre, quien aseguró que cuando pensó sobre la frase que había dicho le pareció "una boludez". "Lo que pasa que a veces yo quiero significar el daño que nos hace su maldad (de Fernández)", lamentó.

Con respecto a la vicepresidenta, disparó: "Le pido disculpas a Cristina, usted es un desastre para la Argentina, pero no es un cáncer. Quiero pedirle disculpas". "Es una palabra que no me gusta, que no hay que usar y mucho menos para otra persona, por eso le pido disculpas públicamente", finalizó.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Baby Etchecopar expresa comentarios sobre todo misóginos. En 2019, por ejemplo, las azafatas y las empleadas del peaje fueron objeto de su furia oral.

La violencia verbal de Etchecopar es un sello en su estilo de trabajo, más consecuente que sus sólo declamatorias “amenazas” de irse del país en instalarse en Miami si el peronismo se consagraba en las elecciones. El triunfo electoral del peronismo en 2019, alteró mucho más la emocionalidad del conductor quien inclusó expresaba su intención de radicarse en otro país si eso sucedía.

Múltiples personalidades del kirchnerismo y el Frente de Todos le contestaron a Etchecopar, indignados por el comentario del periodista del sábado. La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el senador Mariano Recalde, la legisladora Ofelia Fernández y la diputada Gabriela Cerruti arremetieron contra Baby.

Mediante el hashtag #EsViolenciaPolítica, los políticos repudiaron los dichos de Etchecopar. "No podemos permitir estos discursos de odio que fomentan la violencia hacia las mujeres y denuestan el trabajo político. Tal como lo hicieron con Evita, ahora lo hacen con Cristina. #EsViolenciaPolítica y debemos ponerle fin para construir un país libre de violencias".

La denuncia completa: