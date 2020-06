Fassi cargó otra vez contra AFA y su inacción: "Hay tibieza dirigencial"

El presidente de Talleres volvió a cargar contra la organización de AFA, respecto a la inactividad del fútbol argentino en tiempos de pandemia, donde existe más inacción que proyectos para el retorno a los entrenamientos. Como siempre, generó polémica y algunos de sus detractores no perdieron oportunidad para saltarle a la yugular.

"Es vergonzoso. ¿Qué puede pasar? He sido muy claro en los últimos meses. El 30 de junio van a quedar libres cientos de jugadores. Puede pasar que busquemos una excusa para el estado calamitoso de algunos clubes, tranzas entre las estructuras de los dirigentes, porque adelantamos 18 meses una elección, permitimos que no haya descensos. Son todos intereses. No escuchamos ni al presidente de la República, ni a los médicos, ni al mejor técnico argentino. Es muy grave. Aplaudo a Gallardo. Hay que escucharlo porque tiene autoridad moral. Es un señor como persona. Hay que escuchar todo lo que dice. Es imposible que el fútbol argentina pueda avanzar", expresó el mandatario de "la T" en Presión Alta de TyC Sports.

Andrés Fassi



Contundente: "Es una vergüenza que en un club no puedan entrenarse dos jugadores"



Y sentenció: "No entiendo el silencio del fútbol argentino"

"Hay una tibieza dirigencial acomodada a tres o cuatro personas que están manejando esto en forma calamitosa. Es gravísimo hacia donde va el fútbol argentino. El fútbol argentino todavía ni siquiera empieza a entrenar de forma individual", agregó Fassi, quien además recordó el protocolo que presentó su club para regresar a las prácticas.

En ese sentido, dijo Fassi que los dirigentes más importantes intentan sacar provecho de la situación: "Por supuesto que hay intereses. Desconozco los intereses. Ya no sé qué hacer ni qué tipo de mensaje enviarle a Tinelli y Tapia para crear mesas de trabajo, debates". "No toma en cuenta que, en Buenos Aires, se puede regresar a entrenar de forma individualizada. Puede haber miles de personas corriendo en Palermo y no se puede volver a entrenar de forma individualizada. Es un error inentendible. Es una nivelación hacia abajo", añadió.

Poco después, Carloni, vice de Rosario Central, salió a contestarle con dureza: "Cómodos no estamos. Estamos muy preocupados por lo que estamos viviendo a nivel sanitario. Mañana le voy a responder a Fassi. Le faltó el respeto a todo el fútbol argentino. Amerita aclarar algunas cuestiones"."En general, le viene faltando el respeto. He manifestado mi posición en algunos puntos. En otros, no está diciendo cómo es la situación", cerró diciendo.

Vale aclarar que hoy vía zoom hay reunión de AFA donde estos temas serán tocados y Fassi tendrá papel protagónico.