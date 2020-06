El Gobierno intenta que Latam siga operando en la Argentina

El Gobierno intentará que la aerolínea Latam Argentina pueda seguir operando rutas de cabotaje en el país, por lo que este viernes habrá reuniones con sus directivos, tras el anuncio de un "cese de operaciones por tiempo indeterminado". "Estamos esperando un dictamen del Ministerio de Trabajo sobre la decisión. Esperamos encontrar un camino que permita que Latam pueda seguir operando en la Argentina y que los trabajadores no pierdan su fuentes de trabajo", señaló el ministro de Transporte, Mario Meoni.

Latam Argentina emplea a 1.715 personas y tiene 3.000 proveedores en el país.

Si bien nunca el Gobierno había sugerido la posibilidad de que se produjera esta salida, Meoni reveló: "Sabíamos que podía pasar, ya que Latam estaba en una situación compleja: en 2018 perdió u$s 132 millones y en 2019 otros u$s 133 millones". Sin embargo, Biró dijo que en los últimos dos años la aerolínea "ganó 430 millones de dólares".

El ministro de Transporte reconoció que el impacto del Covid-19 "paralizó todas las actividades aeronáuticas en el mundo, no sólo en la Argentina". Incluso, Meoni destacó que Latam "venía sustituyendo sus pérdidas con refuerzos de capital por parte de sus accionistas internacionales", lo cual no había sido mencionado por el sindicato de pilotos que dirige Pabló Biró, cuando el miércoles salió a exigir que a la empresa "no la dejen llevarse los aviones".

El ministro de Transporte recordó que esos accionistas de Latam "están en un proceso de convocatoria en Estados Unidos para readecuar el repago de sus deudas. Y han hecho un nuevo esquema de operaciones". En declaraciones radiales, explicó que "como los vuelos de cabotaje en la Argentina no les significaba un impacto importante, decidieron suspenderlos".

Además, el ministro aclaró que la suspensión de los vuelos internos "significa que no pierden rutas y que pueden volver a operar en cualquier momento", no necesariamente que se vayan en forma definitiva del país. Además, resaltó que la intención oficial es "que todas las empresas trabajen para que la gente mantenga su empleo, sobre todo en un momento tan crítico como el que vivimos. Necesitamos a las empresas trabajando, no cerradas".

También anticipó que este viernes volverá a juntarse con directivos de Latam Argentina para analizar la decisión de la empresa. La línea aérea anunció en un comunicado su decisión de dejar de operar en el país por tiempo indefinido.

"El impacto que han tenido en Latam Airlines Argentina la pandemia Covid-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual contribuye a configurar un escenario en extremo complejo, en el que no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial", indicó la compañía.

Fuente: Noticias Argentinas