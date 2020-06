Gallardo: "El fútbol argentino va a entrar en una devaluación total"

Tras las declaraciones del presidente de la AFA, Claudio Tapia, donde aseguraba que el fútbol en Argentina solamente iba a volver cuando en todo el país se esté en la fase 4, Marcelo Gallardo rompió el silencio y contó sus sentimientos en medio de este largo parate de la actividad.

"Mi preocupación inicial era que no había voces oficiales que nos dijeran dónde estábamos parados, hacia dónde íbamos. Todo el mundo entiende y pone por delante la salud y la vida de las personas, eso está clarísimo. El fútbol es una actividad para nosotros importante, pero hoy no es imprescindible. Igual, de ahí a quedarnos cruzados de brazos y que no haya nada... me pareció mucho. El deseo es poder activarnos con procotolos y cuidados. Quiero que tengamos esa posibilidad cuando nos permitan, pero que no digan: 'Cuando el país entre en tal fase'. Está bien que no den fechas si no hay certezas, pero también hay que pensar en las consecuencias", disparó el DT de River en declaraciones a radio La Red.

Con una marcada molestia en su tono de voz, el entrenador habló más de 40 minutos en una larga charla en la que no se guardó nada y disparó constantemente contra la inacción de la AFA en medio de la pandemia.

"Estoy muy preocupado con lo que va a ser el futuro del fútbol argentino. Me preocupa todo. Esto no es de ahora claramente. En los últimos años no se han respetado formatos, organizaciones, instituciones... se cambiaron sobre la marcha situaciones. Eso hace a la devaluación del fútbol argentino. Y me vengo replanteando cosas desde hace tres meses, cuando arrancó esto. Yo estoy preocupado porque no estoy en mi casa sentando viendo una película en el sillón y tomando mate", dijo el "Muñeco".

"Yo no tengo deseos de romper la cuarentena, comer un asado con amigos o salir de shopping. Yo quiero hacer mi trabajo y activarme con los protocolos necesarios. La situación es difícil, pero debemos debatir ideas. Hubo mucho silencio y me generaba una gran indignación. Yo podría estar en mi casa tranquilo, pero no lo estoy porque necesito inyectarme de mi actividad, de lo que hago. No sé si se va a volver a jugar este año, por eso hay tanta cautela. Pero, ¿por qué no activar a los equipos y los jugadores que están en provincias que no tienen circulación del virus? ¿Por qué restringirlos? Hace 100 días que entrenan en su casa... es muy injusto. No pueden pasar 120 días para después prepararse y competir. Deberían arrancar. No es sacar ventaja, es liberar la mente y el físico de los que viven de esto", afirmó Gallardo.