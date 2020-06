La ex gobernadora María Eugenia Vidal dio positivo al test de coronavirus

Este martes a la noche, la ex mandataria bonaerense confirmó el resultado en sus redes sociales. En los últimos días estuvo reunida con referentes de su partido.

María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dio positivo en un test de coronavirus al que se sometió en las últimas horas. La información fue confirmada este martes a la noche por la periodista Romina Manguel en el programa televisivo Animales Sueltos, y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Aunque trascendió que es asintomática, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires mantuvo contacto estrecho con el diputado Alex Campbell, quien horas antes dio positivo, y el viernes pasado mantuvo una reunión en con referentes partidarios como Martín Lousteau, Emilio Monzó y el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En la medianoche de este martes, la propia Vidal confirmó el resultado con un tuit: "Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias", escribió la ex mandataria.