Nadadores de alto rendimiento volvieron a los entrenamientos

Tras casi 85 días fuera del agua, de las pistas, de las canchas, los deportistas federados que compiten en el alto rendimiento deportivo retornaron este jueves a la actividad.

Todo esto se da en el marco de la apertura de actividades que dictó el Gobierno de Córdoba, a través del gobernador Juan Schiaretti, junto a la Agencia Córdoba Deportes, y su presidente Héctor Campana, en trabajo mancomunado junto a especialistas que integran el Centro de Operaciones de Emergencias y el Ministerio de Salud de Córdoba. Son aproximadamente entre 400 y 500 personas que tendrán autorización junto a sus entrenadores.

De esta forma, Cecilia Biagioli y Andrea Berrino pudieron volver a zambullirse en el agua de una pileta y retomar el trabajo con objetivos a corto y largo plazo, como pueden ser los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. A ella se sumó la nadadora chilena Kristel Köbrich y otros destacados nadadores cordobeses.

“Hoy es un día importante en la provincia para los deportistas de Alto Rendimiento. Nuestros deportistas de elite que tienen chances de ir a los Juegos Olímpicos de mayores y de la juventud, comenzaron los entrenamientos. Estamos muy contentos por ellos y esperemos que puedan recuperar todos estos días de parate y entrenamiento en casa sin contacto con el medio en el que se manejan”, expresó Héctor Campana, después de conversar con atletas y entrenadores.

Justamente entre estos deportistas se encontraba la nadadora Andrea Berrino. Ella estaba en Buenos Aires cuando cancelaron los entrenamientos y debió frenar una semana antes de que se dictara el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “La verdad que apenas me tiré al agua fue todo felicidad. Estoy muy contenta de estar en mi medio de nuevo y más que sea en la “U”. Por suerte me sentí bien, me va a llevar un tiempo, pero en unas semanas voy a recuperar el nivel”, opinó Andrea Berrino luego de su regreso a la pileta.

Por su parte, Cecilia Biagioli también opinó sobre esta primera zambullida: “Realmente sentir el agua después de tres meses es una sensación rara, pero feliz de empezar. Fueron tres meses difíciles donde se hacía muy difícil encontrar la motivación y como positivo pude disfrutar de mi hijo”.

Esta decisión de brindar apoyo a los deportistas federados de alto rendimiento se comunicó el pasado martes junto a la reapertura de nuevas actividades deportivas. Todo esto se llevó a cabo, a su vez en sintonía con el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, con los lineamientos del Comité Olímpico Argentino.

En este sentido, es que también se decidió la habilitación de espacios especiales para la práctica de algunos deportes específicos. Estos lugares, que poco a poco van adaptando sus características a los protocolos, son de uso exclusivo de deportistas y entrenadores designados y previamente autorizados por el COE.