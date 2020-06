Guillermo Farré se ilusiona con volver a Belgrano

"Sería muy lindo retirarme en Belgrano, pero no depende de mi", manifestó el mediocampista central que no continuará en Mitre de Santiago del Estero.

"No sigo en Mitre, mi contrato termina en junio... El presidente de Mitre tomó la postura de cerrar los vínculos que se terminan, capaz que después del 30 de junio te llaman de vuelta o capaz no", explicó Guillermo Farré. Y claro, rápidamente empieza a generar un run run su nombre por Alberdi.

Un referente contemporáneo de Belgrano que aún quiere seguir en actividad. Y en ese marco, en declaraciones al programa Futbolémico, que se emite por radio Mitre Córdoba, el mediocampista central afirmó: "Sería algo muy lindo, no depende de mi. Puede ser cercano en caso de que haya intenciones de llamarme y pertenecer a Belgrano y puede ser lejano si desde el club no me llaman".

Además el autor del histórico gol del ascenso en el Monumental sostuvo: "Hay momentos en la etapa del jugador que es preferible que esté mejor valorado que mejor pagado, sin lugar a dudas que poniendo a Belgrano arriba de la mesa va a tirar siempre más allá de lo económico".

En cuanto a las elecciones que se avecina en el club, Farré dijo: "Tanto Artime y Armando Pérez cuentan con mi presencia para incorporarme a sus proyectos, a los dos le tengo mucho respeto. A Armando por lo que fue como dirigente y al Luifa por el cariño que le tiene al club".