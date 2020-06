Corta el pelo a cambio de alimentos para donar a quienes menos tienen

Lucho Campos tiene 24 años, es peluquero, y vive en barrio San Vicente. Antes que llegara la pandemia, ya había organizado acciones solidarias para ayudar a personas de escasos recursos, y ahora en la cuarentena volvió a impulsar otra iniciativa: "Un corte por una sonrisa".

A través de su Facebook, Lucho se ofreció a realizar cortes de pelo todo los lunes a cambio de mercadería, que luego transformará en comidas para donar a personas de barrios humildes y que están en situación de calle.

"Gente, sé que no estamos atravesando por un buen momento por todo esto de la pandemia, veo y entiendo las necesidades de las personas, se que muchas personas no pueden trabajar, se que muchas personas se quedaron sin trabajo, también entiendo que hay gente que vive el día a día y que todo esto que está pasando no ayuda en nada. Sé que hay muchas familias numerosas pasándola muy mal, gente que no tiene para comer, gente que está pasando frío en las calles, también en sus hogares y lo peor de todo con la panza vacía", posteó.

Y agregó: "Yo quiero ayudarlos. Yo voy ayudar a los que más pueda y necesito de la ayuda de ustedes también para poder ayudar a más personas, mientras mas personas seamos mas personas podemos ayudar. Yo puedo cortar el pelo todos los lunes a cambio de mercadería, para poder cocinarles a la gente que lo necesita y así puedan acercarse a buscar una comida calentita para llevar sus hogares".

El joven dijo también que recibe donaciones de ropa y frazadas. La iniciativa solidaria se llevará a cabo todos los lunes, de 10 a 18, en calle Martín Cartechini 384, en barrio Maldonado, frente al dispensario que está al lado del Cementerio San Vicente.

Contacto: https://www.facebook.com/LuchoCamposOk