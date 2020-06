"Tenemos la posibilidad de cambiar las cosas para que el fútbol femenino evolucione"

La fabulosa futbolista noruega Ada Hegerberg habló en el sitio oficial de FIFA sobre cómo va la recuperación de la lesión que tuvo a comienzo de año, pero se hizo un tiempo para reflexionar sobre el crecimiento del fútbol femenino.

"Es una responsabilidad que nos incumbe a todas las jugadoras, rendir a un buen nivel todos los días, entrenarnos cada vez más, crear un buen nivel. Pero también hace falta la ayuda de los clubes, de las federaciones, de la UEFA y de la FIFA para seguir promocionando el fútbol femenino. No lo hacemos solo por nosotras individualmente, sino por el deporte. Este deporte nos encanta, sabemos que hay chicas y mujeres que van a venir después de nosotras, igual que antes ha habido pioneras. Tenemos la posibilidad de cambiar las cosas para que esto evolucione en el buen sentido", explicó la campeona de todo con el Lyon francés.

Además, Hegerberg, la primera mujer en ganar un Balón de Oro, afirmó: "Es la impresión que me quedó a mí en Francia: el Mundial abrió los ojos, fue un gran espectáculo. Vimos a una selección estadounidense que dio una lección a las selecciones europeas, pero globalmente fue un gran torneo y una publicidad estupenda para el fútbol femenino. Ahora eso tiene que continuar en el día a día de los clubes, porque durante toda la temporada se hace mucho trabajo, y bueno. El reto es ese: conservar durante todo el año el interés que suscita el fútbol femenino en un Mundial".

El 29 de enero de este año, Ada Hegerberg se rompió el ligamento cruzado y dijo adiós a la temporada.

Sin embargo, la crisis del coronavirus ha suspendido la competición francesa y con su recuperación encaminada podría llegar a disputar la Champions si finalmente se juega en agosto.

La noruega contó en la entrevista cómo está llevando la lesión de su recuperación: "De momento todo marcha muy bien, estamos siguiendo el plan de trabajo y la rodilla responde muy bien. Después de los primeros dos meses y medio, hemos entrado en otra fase. Me han dicho que ese era el periodo más complicado, así que ahora mismo tengo la confianza al máximo, pero la situación no ha cambiado nada".

"Mi filosofía es tomarme el tiempo que haga falta para que, cuando vuelva, lo haga al 100% de mis capacidades. Hay que esforzarse para poder regresar a la cancha y también para volver con más fuerza todavía, porque mi ambición es esa. Es un reto psicológico y físico, y eso me hace crecer", sentenció la delantera del Lyon.



"La motivación más grande de mi carrera es alcanzar mi potencial máximo. ¡Y todavía no lo he alcanzado! Si lo consigo, el día que lo deje me sentiré feliz. Eso es lo que me motiva todos los días. Espero mantenerme al más alto nivel el mayor tiempo posible y disfrutarlo, ¡porque el tiempo pasa muy rápido! Es lo que les he oído siempre a las compañeras veteranas: la carrera pasa tan rápido que hay que emplearse a fondo para alcanzar el máximo de posibilidades que tengamos. El objetivo ahora es entrar en una nueva fase. No creo que sea la misma jugadora cuando regrese, porque estoy atravesando un periodo diferente, en el aspecto psicológico y en el físico. Lo afronto con mucho entusiasmo y motivación", explicó la mejor futbolista europea.

La delantera del Olympique lo ha ganado todo, pero su motivación y ambición no acaban. Tan es así, que sostuvo: "¡Pero es aún más grande lograrlo una segunda, una tercera y una cuarta vez! Eso es lo más duro del deporte: mantenerse al más alto nivel, volver a hacerlo. Los más grandes deportistas son los que se han mantenido durante más tiempo en la cima. Como equipo, eso es lo que hemos conseguido hacer. Es algo magnífico, pero resulta todavía más difícil mantenerse en lo más alto, una y otra vez. Es un desafío todavía más grande".