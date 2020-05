Alfonsín sobre el espionaje: "Me llama la atención que mi partido no diga nada"

El embajador ante España, Ricardo Alfonsín, remarcó este jueves que "llama la atención" que los dirigentes radicales de Juntos por el Cambio "no digan nada" sobre la denuncia de espionaje que presentó la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre presuntas actividades ilícitas en el organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

"Me llama la atención que no diga nada mi partido y no porque hayan sido espiados dirigentes radicales. Aunque no hubiera ni uno solo, deberían reclamar que se investigue", cuestionó el dirigente de la UCR.

En declaraciones radiales, consideró que se trata de un hecho "gravísimo" y remarcó que hay que "averiguar y la Justicia hará las investigaciones que sean necesarias para determinar si ocurrió".

"Hay que decir por lo menos que es necesario una investigación a fondo para determinar los hechos y eventualmente las responsabilidades", manifestó.

