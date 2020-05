Bruno Amione, un "Pichón de Samuel" para la Selección Argentina

Walter Samuel, histórico defensor de la Selección Argentina y actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Albiceleste, destacó la figura de Bruno Amione, zaguero de Belgrano, y lo marcó como un posible heredero en la "Albiceleste".

"¿Hay algún pichón de Samuel en las Juveniles?", fue la pregunta que le hizo Infobae al Muro. "Hay buenos jugadores. Pablo (Aimar) tiene varios en el Sub 17. El chico de Belgrano, Bruno Amione, me gusta mucho. Es un central zurdo que veo bien y ojalá tenga un gran futuro. De los grandes no quiero hablar mucho porque dar nombres no es fácil", respondió el ex Newell's, Boca Juniors, Real Madrid, Roma e Inter.

El nombre de Amione, de 18 años y 1.87 metros, ya fue vinculado a varios clubes europeos, y el sitio Transfermarkt, especializado en la cotización de los futbolistas, lo ubicó como el jugador más caro de la Primera Nacional, como un valor de 2.3 millones de euros. Además, The Guardian de Inglaterra lo ubicó entre los 60 juveniles con mayor futuro junto a Matías Palacios (San Lorenzo) y Alan Velasco (Independiente).

Amione estuvo cerca de ser negociado a Genoa de Italia por cuatro millones de euros aunque al final no hubo acuerdo por la falta de avales económicos en la negociación. Se habló de un interés de Napoli también. En Belgrano, debutó con el DT Alfredo Berti frente a Independiente Rivadavia y con Caruso Lombardi se acomodó pero más de lateral izquierdo que de zaguero central.

Con la camiseta de la Selección Argentina obtuvo el Sudamericano que se disputó en San Juan en 2017 y el Sudamericano 2019 de Liga, en el que anotó el gol agónico de la clasificación ante Brasil y luego se lesionó ante Uruguay en el hexagonal final.