El Consejo de Médicos cuestionó la "criminalización de los profesionales"

"Criminalizar a los profesionales no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad" señaló el Consejo de Médicos - Foto: archivo

El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba salió al cruce de las imputaciones de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria que este viernes avanzó en la investigación sobre el médico Lucas Figueroa, por considerarlo responsable del delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”; y el director médico de la Residencia, Marcelo Santiago Lazaro, a quien se lo señala responsable de la comisión del delito de “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

“Como Consejo de Médicos queremos expresar que criminalizar a los profesionales no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad. La mínima razón nos lleva a estigmatizar a los profesionales de la salud comprometidos en salvar vidas y no en delinquir. Estas situaciones lamentables no sólo generan estupor a los médicos, coloca a quienes aman llevar adelante su labor a la defensiva, dañan la confianza y alteran la relación médico paciente. Pasamos del aplauso a pretender encarcelamientos y todo en medio de una pandemia”, señalaron en un comunicado difundido este sábado.

“Nos parece bien que se investigue lo ocurrido, pero lo que repudiamos enérgicamente s que la justicia decida ser rápida sin considerar los hechos en el contexto adecuado. Hay que saber que todos los médicos podemos contagiarnos en el ejercicio de nuestra profesión, todos los médicos podemos ser asintomáticos, como lo pueden ser cualquiera de los que cumplen tareas esenciales. El fiscal abrió con su imprudencia e inexplicable velocidad procesal, una puerta muy difícil de cerrar, la del miedo y la estigmatización y sus consecuencias son impredecibles”, dice el texto en el que los profesionales de la salud cuestionan el avance de la Justicia sobre los trabajadores del geriátrico en el que se produjo el primer brote de Covid-19 en nuestra provincia.

“Ha sido la peor noticia que podíamos recibir en el peor momento, pero esto no nos inmoviliza, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, por el contrario, vamos a estar más firmes que nunca cumpliendo nuestro rol como Consejo de Médicos, porque la gente nos necesita a todos los médicos cuidándoles la salud y la vida”, aseguraron.