Lo aseguró el arzobispo de La Plata, Víctor Fernández. "No hay ningún elemento de la doctrina social de la Iglesia que pueda estar en contra de eso", dijo.

Mientras está próxima la presentación de un proyecto de ley en el Congreso, para gravar las grandes riquezas argentinas, este jueves el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel "Tucho" Fernández, afirmó que la Iglesia “está de acuerdo” con esa iniciativa parlamentaria.

“La Iglesia está de acuerdo con el impuesto a las riquezas" dijo, y recordó que el papa Francisco "habló de una renta universal" para que "no haya nadie que no tenga un ingreso para vivir con dignidad".

"No hay ningún elemento de la doctrina social de la Iglesia que pueda estar en contra de eso", dijo al ser consultado sobre ese gravamen que impulsan diputados del oficialismo.

Al respecto, Fernández consideró que el objetivo detrás del impuesto tiene que ser "que la inequidad no sea tan grande, tan enorme". "El Papa habló de una renta universal, que no haya nadie que no tenga un ingreso para vivir con dignidad. De algún lado tiene que salir esa plata, y es de los que más ganan y les sobra", remarcó en declaraciones radiales.

El arzobispo de La Plata agregó: "Entiendo que hay que alentar la producción, que a un tipo con pasta de empresario no le vas a impedir tener una buena ganancia porque el mundo funciona así. Pero de lo que estamos hablando es que, sin quitarle a esa empresa la posibilidad de subsistir, trate de acortar la inequidad".

Fuente: NA