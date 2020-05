Fernández sobre la cuarentena: “La vida sigue siendo lo más importante"

El presidente Alberto Fernández advirtió este jueves en relación a la continuidad de la cuarentena que “la vida sigue siendo lo más importante". "Estamos evaluando cómo seguirá este proceso. Es un problema de todos, no de ninguna provincia en particular”, aseguró a los medios locales que cubrieron su visita a Santiago del Estero.

En su primer recorrido por el interior del país desde la puesta en marcha del aislamiento obligatorio, el mandatario nacional remarcó además que "no están en discusión las bondades del capitalismo, sino la discriminación" que impone ese sistema económico en medio de la pandemia, y volvió a pedir "terminar con la lógica de la meritocracia", por la cual "el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres".



Tras recorrer las instalaciones de la Escuela del Centenario, junto al gobernador Gerardo Zamora, el jefe de Estado brindó un extenso discurso y se refirió a numerosos temas, entre ellos, las acciones para combatir la pandemia del coronavirus en Argentina.

En ese sentido, Fernández garantizó que el Gobierno nacional trabajará para que "rápidamente la economía se ponga en marcha" una vez que se haya superado la emergencia sanitaria.

“Debemos ser severos. Estamos hablando de las vidas y la salud de las personas. Vamos a ir recuperando, poco a poco, una normalidad que será distinta”, aseguró.

Por otra parte, ratificó que su gobierno no asumirá "ningún compromiso con la deuda que postergue a los argentinos" y aseguró que la economía del país volverá a "levantarse", como en 2003.

“En estos días que leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana, me pregunto por qué se mienten así, si estamos en default desde antes de diciembre, solo que no lo escriben, lo ocultan”, advirtió.

Y completó: "Renuevo mi compromiso con cada argentino; no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue a los argentinos; no vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir”.

Noticia relacionada: