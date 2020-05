El "Kun" Agüero contra Nike: "Me obligaban a usar botines que me lastimaban"

El delantero del Manchester City recordó una anécdota ocurrida en el Mundial Sub-20 de Canadá. "No pude festejar, porque no podía caminar", narró.

El delantero argentino del Manchester City, Sergio Agüero, se instaló en la red social, Twitch y muestra cómo juega al FIFA ante sus seguidores, pero también cuenta historias que vivió en el fútbol.

Y esta vez el "Kun" reveló una dura anécdota con Nike.

"Estaba en el Mundial, en la final hacía mucho calor y tenía un problema con los botines Nike. A mi me gustaba un estilo de botín y ellos no me lo querían dar. Me enojé con la marca y fui a una tienda y me compré los botines que yo quería usar de Nike", comenzó marcando el ex jugador de Independiente.

"Ellos querían que use un modelo por marketing y por color. No quería usar ese modelo. Y ellos me obligaban. Yo me compro los míos y usaba ese. En la final me obligaron a usar esos botines que no quería. Empezaron a amenazarme de que pasaba algo malo", agregó el Kun, que ahora es modelo de Puma.







En esa misma línea, Agüero confesó: "En la final, para no tener lío, uso esos botines. Pero sabía que me iba a molestar. Usaba los Tiempo yo y estos eran otro modelo. El día de la final, hacía muchísimo calor. Lo uso y a los 20 minutos no podía correr, me dolían los dedos. Sentía que se incendiaban los pies. Voy al vestuario en el entretiempo y meto los pies en el hielo".

Para finalizar, Agüero reveló: "Tenía toda la planta del pie sin piel, todo quemado y colorado. No podía jugar. Puse una plantilla mojada y seguí jugando. Me la banqué y cuando termina el partido me saqué los botines y no pude festejar porque no podía caminar".