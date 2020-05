Vegetti y la intención de que los ascensos se resuelvan en cancha

El delantero de Belgrano sostiene que lo más justo es que el certamen no se defina "en el escritorio". "No sería nada razonable dar por terminado el torneo", agregó.

"No he hablado con nadie, ni con mi representante, hoy me enfoco en el día a día". - Foto: prensa Belgrano.

El delantero de Belgrano Pablo Vegetti se mostró cauto a la hora de opinar sobre la situación de cuarentena aunque lo mismo se permitió opinar de la realidad del fútbol argentino y las definiciones de los campeonatos, sobre todo en la Primera Nacional.

"El torneo de la Primera Nacional se tiene que terminar en cancha, quedan muchos puntos todavía. No sería nada razonable dar por terminado el torneo. De mi parte quiero jugar ayer, ya. Tomando las medidas necesarias se puede hacer, se ha hecho en países que tuvieron más problemas que nosotros", comentó en el programa "Futbolémicos" de Radio Impacto.

"Estamos entrando en una etapa donde todo se hace insostenible, encima las noticias de Córdoba no son buenas", comentó.

A su vez opinó sobre el reclamo de San Martín de Tucumán, de pedir el ascenso en el TAS de FIFA: "No comparto la decisión de San Martín, siempre está el que quiere sacar ventajas. Quiere ascender sin jugar, me parece medio injusto. Uno especula y analiza, nosotros los jugadores somos los que salimos perjudicados, el torneo se tiene que definir en la cancha. Tratamos de ser lo más positivos posibles, pensamos que vamos a volver y vamos a jugar".

"No he hablado con nadie, ni con mi representante, hoy me enfoco en el día a día. Trato de no involucrarme, es lógico que cuando uno hace las cosas bien llegan oferta de clubes", agregó Vegetti

Con relación al recorto salarial, el delantero "pirata" fue tajante: "Son decisiones del club, a mí no me gusta que se metan en mi bolsillo y yo no me meto en el de nadie. El club sabrá que hacer, los clubes siempre van a tener problemas económicos".

"Es difícil que todos se alineen en un pensamiento, tratamos de poner el equipo por delante. Después está en la cabeza de cada jugador, les dije que se cuiden, que son su propia empresa. Yo de lunes a sábado no paro", cerró diciendo Vegetti.