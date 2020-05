Olave y la posibilidad de volver a atajar en Las Palmas

El ex arquero de Belgrano y DT de Las Palmas, Juan Carlos Olave, con 44 años recién cumplidos, en una entrevista dejó traslucir su nostalgia por atajar y hasta bromeó con la posibilidad de volver a hacer. "¿Si Volvería Olave a tener actividad? Todos los días me dan ganas de volver a jugar. Si tuviera una chance la aprovecharía. Si me surgiera una posibilidad, quizá volvería. Me encanta el fútbol", explicó.

"Tener un desafío, tomar un mate con un compañero, eso es lo que más se extraña. El domingo es importante, pero solo es un día. Yo estoy diciendo mi deseo. Después que sea realidad es otra cosa", agregó Olave sobre sus ganas de volver y no dudó en plantearlo como una posibilidad: "Si a un arquero de mi edad le plantean volver es todo un desafío. Me lo plantearía. Así como no tuve problema para un desafío en una función dirigencial o un desafío como director técnico". Incluso dejó entrever que algunos dirigentes de Las Palmas y algunos dirigidos le insistieron con la posibilidad.

Pese a sus ganas de volver, el actual DT de Las Palmas no se arrrepiente del momento en que le puso punto final a su etapa profesional: "No me apuré. Sentía que no podía dar más. El día de semifinales de Copa Argentina le dije al Guille que aunque saliéramos campeones nos teníamos que ir. Me dijo que estaba loco". Y agregó sobre la salida de Farré: «Después él se terminó yendo porque quisieron que se fuera".

"Intuía algunas cosas que iban a pasar y no tenía fuerzas para luchar contra eso", dijo también sobre su retiro.

Su ex compañero de equipo, Matías Gigli, bromeó en twitter sobre esa posibilidad "querés volver a atajar??? Que Caradura...si volves haceme un lugar a mí tb...no te voy a dejar solo".