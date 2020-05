Lucas Ocampos contó sobre la "dificultad" de jugar con Messi

El futbolista argentino del Sevilla Lucas Ocampos analizó su juego y cómo le sirve jugar con Lionel Messi en Selección Argentina.

"Él siempre está un paso adelantado. Pero no porque sea complicado jugar con él. Es complicado para vos intentar hacer las cosas que él quiere. A mí me resultó muy bien, porque tengo un juego más vertical, de ir a los espacios. Los partidos que jugamos, todas las roturas que hacía él las veía. Él ponía la pelota entre lateral y central y a mí me funcionó de diez. Disfruté un montón. Jugar con jugadores con esa visión de juego se disfruta", analizó Ocampos en declaraciones a radio Planeta 947.

En otro momento de la entrevista el ex jugador de River afirmó: "Tenía mucha ilusión de jugar las Eliminatorias y vestir la camiseta de Argentina, pero sé que ya llegará el momento".