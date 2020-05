"Estamos atentos a barrios populares, geriátricos, paradores y cárceles"

Pedro Cahn, infectólogo y fundador de la Fundación Huésped, afirmó este jueves que "tenemos que estar muy atentos a los lugares en los que no se puede mantener el distanciamiento social adecuado”.

“Uno sin duda son las barriadas populares; el segundo son los geriátricos; en tercer lugar las personas en situación de calle y los paradores; y en cuarto lugar las cárceles".

El especialista, que integra al comité que asesora al gobierno nacional frente a la pandemia de coronavirus Covid-19, dijo al canal TN que "hay que diferenciar claramente: por un lado tenemos catorce provincias en las que prácticamente no ha habido circulación del virus en las últimas dos semanas, incluyendo Formosa y Catamarca que no han tenido casos, y por otro tenemos una situación en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano que, especialmente en la ciudad, está concentrada en algunos grupos focales que debemos mirar con mucha atención".

"Efectivamente aumentó el número de casos porque se fue a testear adonde están los focos, lo cual no significa que habría que hacer testeos masivos en cualquier esquina, porque eso no tendría sentido” dijo, y completó: “Para eso se lleva adelante este plan Detectar, que busca encapsular los focos allí donde aparecen".

Cahn detalló que "la Argentina está cerca de tener cien mil test PCR realizados, estamos en más de 2.000 test por millón de habitantes, tenemos 340 laboratorios públicos y privados analizando los test, y el dato más importante es que más del 90 por ciento de las personas que estamos testeando son casos sospechosos que obtienen resultado negativo”.

“No estamos para nada lejos de los parámetros que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS)", celebró.

"En los lugares que tienen mayor concentración de personas es dónde tenemos que tener una búsqueda activa, no esperar a que el paciente venga a decirnos que tiene fiebre, sino ir a golpear puertas y hacer testeos para aislar a las personas lo más temprano posible", enfatizó.

El infectólogo advirtió que "si mañana tenemos 600 casos pero son todos dentro de estos grupos focales estamos hablando de una situación, pero si mañana tenemos 600 casos pero esparcidos es más complicado; además hay que aclarar que nada de los datos que estamos registrando hoy tienen que ver con la apertura del fin de semana; si eso tuvo consecuencias lo veremos dentro de siete a diez días".

En ese sentido, Cahn explicó que "hay cuatro distritos que tienen claramente circulación comunitaria que son Río Negro, Chaco, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense; no puedo opinar del caso particular de Chaco porque no tengo todos los datos, pero creo que hay que hacer una tarea de búsqueda de casos para aislarlos", añadió.

El especialista subrayó que "la industria farmacéutica y de la alimentación nunca dejaron de funcionar con normalidad y no registran casos de contagio porque se han cuidado y han cumplido con el aislamiento”. Y completó: “Si todos nos cuidamos podemos ir pensando en una reapertura progresiva sin dejar de poner atención en los focos más delicados".

"Perderle miedo a la pandemia es un error, que los chicos salgan a la calle debería tener un efecto neutro si sus padres cumplen con todas las normas de distanciamiento social previstas", finalizó.

Fuente: Télam