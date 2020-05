“La Mona” Jiménez desvinculó a todo su staff y a sus empleados

En medio de la incertidumbre sobre cuándo y cómo se pondrán en funcionamiento las actividades vinculadas a la industria de la cultura y el espectáculo, “La Mona” Jiménez citó a sus empleados para arreglar la desvinculación formal.

La empresa cuenta con 45 empleados en blanco, entre músicos, plomos, sonidistas, fotógrafos y técnicos. A dos meses sin actividad, ellos cobraron sus sueldos de marzo y abril, según señala el sitio de noticias del espectáculo Cuarteteando. Cada trabajador podrá disponer de un dinero acorde a su antigüedad para afrontar la crisis, independientemente de lo que ocurra con la actividad musical.

“En nuestra actividad hemos sido los primeros en parar y seremos los últimos en arrancar. Indudablemente no hay cuerpo que aguante a esa situación”, dijo a Cadena 3 Rubén Bravi, abogado del artista.

Por otra parte, el letrado indicó que esta decisión no implica que “La Mona” se baje de los escenarios. “Esta pandemia no puede bajar a un artista de la trayectoria de “La Mona” Jiménez. Él se va a bajar de los escenarios cuando él quiera, no cuando las circunstancias se lo pidan”, aseguró.