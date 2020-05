Piden suspender aumentos en los servicios de telefonía, cable e Internet

Diputados presentaron en la Cámara Baja un proyecto para suspender aumentos de telefonía, cable e Internet a partir del 1 de febrero y durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El texto se funda en la declaración de “servicios esenciales en la emergencia” que define el Decreto 297/20 acerca de Internet fija, móvil y servicios digitales, así como las comunicaciones en general.

“Para las pymes, las cooperativas y las empresas recuperadas es imperioso que los costos no se disparen, sobre todo cuando no hay ninguna razón para que lo hagan”, expresó el diputado y presidente de Apyme, Eduardo Fernández, al tiempo que agregó: “Las telefónicas no tienen por qué sacar ventaja de una situación muy delicada en la que ya se ha decretado congelamiento en otros servicios”.

Puntualmente, el proyecto de ley, cuya autoría pertenece a la diputada Fernanda Vallejos, propone suspender “cualquier modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1 de febrero”.

Entre los fundamentos señala la “significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados y restringiendo decisiones de ajuste tarifario en plena pandemia, con especial atención a los sectores más vulnerables”.

Cabe recordar que entre las primeras medidas que anunció el Gobierno nacional al inicio de la pandemia fue el decreto de la suspensión de cortes por mora de hasta tres facturas consecutivas.