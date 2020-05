Deuda: el Gobierno mostró su decepción tras el rechazo de bonistas

El Gobierno admitió estar "decepcionado" por el rechazo de tres grupos de bonistas al plan de reestructuración de la deuda y aclaró en ese sentido que la Argentina no puede mejorar la propuesta.

Así lo señaló en un comunicado el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, tras la decisión de grupos de acreedores de rechazar la oferta.

"El Gobierno ha revisado y está decepcionado con la declaración" de los bonistas manifestaron desde la cartera de Hacienda, aunque expresaron que "mucho puede cambiar en el transcurso de una semana".

Asimismo, remarcaron que se trata de un plan de sostenibilidad de la deuda que se encuentra alineado con requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cabe destacar que el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de la Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de la Argentina expresaron durante la jornada su rechazo a la oferta argentina, aunque dijeron estar "preparados" para negociar con las autoridades.

"Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias", advirtieron.