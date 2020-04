Impulsan un pedido de políticas públicas contra la violencia machista

Tras una convocatoria realizada por las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis, trans, maricas, bisexuales, familiares de víctimas de femicidios, artistas, colectivas profesionales, referentas y referentes sociales, entre otras instituciones de todo el país, firmaron una solicitud de urgentes y efectivas políticas públicas, con presupuestos acordes hacia el abordaje de la violencia machista en la Argentina.



El pedido se realiza a raíz de que el aislamiento social obligatorio que previene del COVID-19, está potenciando "el peligro que viven muchos niñas/es/os, adolescencias, mujeres y disidencias siendo su máxima expresión, los femicidios que desde que comenzaron las primeras medidas de restricciones de circulación llegan a 36".

Según el escrito difundido por Mumala, "se han profundizado las precariedades vigentes de los sectores más vulnerables de nuestro país, principalmente las mujeres e integrantes del colectivo LGBTTIQ+" y "se han agudizado las desigualdades estructurales, laborales, de acceso al estudio y formación, en la distribución de las tareas de cuidado en el hogar, en la autonomía económica, entre otras".

En particular, puntualizaron las situaciones de violencias de género. En lo que va del año, se registraron 99 femicidios en todo el país, 1 cada 29 horas, 89 intentos y otras 16 muertes violentas en proceso de investigación. 36 femicidios fueron cometidos desde las primeras medidas de restricción por el COVID-19, determinadas a partir del 12 de marzo.

"Conocemos la debilidad de las redes de atención, asistencia y acompañamiento existentes a nivel local en todo el territorio del país: la insuficiente cantidad de profesionales en equipos inderdisciplinarios y de recursos materiales, acordes a los requerimientos que demanda la intervención en estas situaciones. Vemos cómo la crisis económica potencia el dolor de familiares de víctimas de femicidios, que sin experiencia ni contención ni acompañamiento deben enfrentar con sus propios ingresos la búsqueda de justicia, y en muchos casos hacerse cargo de les hijes de las víctimas", señala el comunicado.

El #ASO que previene del #COVID-19, potencia el peligro que viven muchos niñas/es/os, adolescencias, mujeres y disidencias siendo su máxima expresión, los Femicidios que desde que comenzaron las primeras medidas llegan a 36 y desde el 1° de Enero al 29 de Abril suman 99 víctimas. — Mumalá Córdoba💚 (@mumalacba) April 30, 2020

Aún valorando los esfuerzos realizados por el Gobierno para asistir a la diversidad de sectores de la sociedad afectados en esta crisis sanitaria, las organizaciones reconocen que "en materia de prevención y erradicación de las violencias de género la situación de emergencia está muy lejos de ser abordada".

📌 Ampliar la asignación económica para mujeres y LGBTTIQ+ en situación de violencias de género y/o vulnerabilidad. Agilizar su instrumentación en el marco de la emergencia sanitaria. pic.twitter.com/xCxT4PmEYT — Mumalá Córdoba💚 (@mumalacba) April 30, 2020

Para que el ´Ni Una Menos´ sea una política de estado señalaron que debe contar con presupuesto para atender esta emergencia y por tal motivo elevaron estas solicitudes:

- Ampliar la asignación económica para mujeres y LGBTTIQ+ en situación de violencias de género y/o vulnerabilidad. Agilizar su instrumentación en el marco de la emergencia sanitaria.

- Asignación económica para familiares de víctimas de femicidios. Asistencia y acompañamiento, asesoramiento jurídico gratuito. Agilizar instrumentación de Ley Brisa.

- Programas para el Fortalecimiento Territorial de Organizaciones de Mujeres y LGBTTIQ+ y de Familiares de Víctimas de Violencia de Género.

- Fortalecimiento de Áreas de Políticas de Género en Provincias y Estados Locales

- Fortalecimiento federal del Programa de Casas de Protección para Mujeres, Travestis, Trans, Lesbianas, en situación de violencias de género.

- Inversión en dispositivos electrónicos para agresores.

- Campañas masivas en medios de comunicación para la difusión de todos los recursos del Estado disponibles para el abordaje de las violencias.

El comunicado es firmado por las siguientes organizaciones nacionales: Mujeres de la Matria Latinoamericana, MuMaLa. Libres y Diverses. Abogadas Feministas, Abofem Argentina. Actrices Argentinas. Familiares Atravesados por el Femicidio provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires y de la CABA. Red de Psicólogxs Feministas. Silvia León, Secretaría de Género CTA Autónoma Nacional. Socorristas en Red (Feministas que abortamos) Argentina: Artemisa Zapala, Artemisa. Bahía Rosa, Bahía Blanca. Chanas, San Nicolás. Dora te Escucha, Paraná. La Revuelta, Fiske Menuco. La Revuelta, Neuquén. Lapacha Rosa, Formosa. Las Bravas, La Plata. Las Fugas, Rosario. Las Hilando, Córdoba Capital. Las Hilarias, SanJuan. Las Nanas, Santa Fe. Las Rabiosas, Comodoro Rivadavia. Las Rivas, San Francisco. Las Rudas, de San Luis Capital y de Villa Mercedes. Las Zorras, Traslasierras. Maleducadas, Fiske Menuco. Manos a la Otra, Villa Gesell. Mutisias Rosas, Esquel. Peste Rosa, Tierra del Fuego. Puerto Deseado. Resistencia Rosa, Chaco. Revueltas Socorristas CABA-GBA. Río Rosa, Río Colorado. Rosa Salvaje, Viedma. Socorro Rosa de las localidades: Aluminé, Ayacucho, Azul, Balcarce, Bariloche, Catamarca, Catriel, Corrientes, Costa del Uruguay, El Bolsón, General Pico, Gonzáles Chaves, Jujuy, La Rioja, Los Lagos, Mar del Plata, Misiones, Necochea, Olavarria, Salta, Santa Elena, Santa Rosa, Santiago del Estero, Tandil, Tres Arroyos, Tucumán, Villa La Angostura, Villa Regina, San Nicolás. Tribu Rosa, Villa María-Villa Nueva. CABA: Foro de Géneros sobre Abuso, Violencia y Trata de Personas, Pcia de Bs As y CABA. Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Multisectorial de las Mujeres y Disidencias. María José Lubertino, Diputada Nacional MC. Graciela Tejero Coni, Museo de la Mujer. Graciela Draguicevich, Alberto Marino, Asociación Mutual Sentimiento. CTA Autónoma Capital. Ñanderoga, Espacio feminista de Acompañamiento en Violencia de Género. Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas. Clarisa Gambera, Secretaria de Género CTA Autónoma Capital, directora del Dpto de Género y Diversidad de ATE Capital. CHACO: Gabriela Pellegrini, locutora, periodista Revista Bohemia. María Luz Figueroa, Periodista. Mía Colussi, Secretaria de Poderes, Multisectorial de Mujeres del Poder Legislativo. Centro de Estudiantes de Humanidades, UNNE. Furia Travesty, Chaco. Fundación Travesti Trans Chaco. Red de Educadoras Feministas. Círculo de Brujeres. Identidades Diversas, Chaco. Las Mariposas, Agrupación Feminista, Quitilipi. Mujeres y Diversidades, Frente Unidad y Compromiso. CHUBUT: Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut. Secretaría de Género CTA de les Trabajadores de Chubut. Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la CTA Autónoma de Chubut. Departamento de Géneros e Igualdad de Oportunidades de ATE Chubut. CORDOBA: Ni Una Menos Córdoba. Asociación Con Voz. CORRIENTES: Familiares de Tamara Salazar, Sandra Silguero y Elizabeth Veron, víctimas de femicidio. FORMOSA: APDH Regional Formosa. CTA Autónoma de Formosa. Marina Carabajal, Sec. Gremial Sindicato de Prensa de Formosa. SADOP Seccional Formosa. La Pedro Morel, Judiciales Formosa. Asociación de Jubilados de ATE Formosa. Partido Intransigente Formosa. CDD Católicas por el Derecho a Decidir. Mujeres Trans y Travestis Formoseñas. Frente de Mujeres, Disidencias y Originarias Trabajadorxs de la Música. AMADH Asociación de Mujeres Argentinas por los DDHH Formosa. Colectiva de Mujeres, Lesbianas y Trans de Formosa. Grupo El Aullido, Las Lomitas. JUJUY: Periodistas Feministas de Jujuy. Red de Comunicadoras Feministas. MAYWA FOL Género. Corriente Sindical Marina Vilte. Fundación Siglo 21. Oleada Feminista Jujuy. Marea, feminismo popular y disidente. Diplomatura en Violencia de género y Movimiento de Mujeres. Feminismo Popular y Disidente- MP La Dignidad Jujuy. Colectiva de Actrices Autoconvocadas Jujuy. Grupo de Género, Awkasisa. Eugenia Mur, Cantautora Jujeña. Selvanegra Candombe. Circoya. Colectiva feriante El Jardín de Las y Les Presentes. ANDHES. MENDOZA: Familiares de Víctimas Mendoza. Madres de Pie Mendoza. Organización Mendocina de Integración OMIN. Movimiento Sur. MISIONES: Yolanda Ojeda, Familiar de Fiorella Aghen, víctima de femicidio. Stefanía Rotella, Voluntariado Universitario UNM. NEUQUEN: Familiares y amigos de Delia Aguado, víctima de femicidio. Sindicato ATEN Provincial. Sindicato de Prensa Neuquén. Confederación Mapuche de Neuquén. Escuela de Psicología Social de la Patagonia. Asociación Neuquina de Ciencia Política, ANECIP. Fundación La Ciudad. Asociación Civil Centenario de Esperanza. Asociación Civil Manos Solidarias. Asociación Civil Barriletes en Bandada. Asociación Civil Pensar. Socorro Violeta, Acompañamiento integral ante violencias machistas. Nosotras, Torneo de Fútbol Femenino. Vibra Alto Valle. PCIA BS AS: Familiares de víctimas de femicidios: Vanesa Lugo, familiar de Gabriela Lugo, Hurlingham. Familiares y Amigxs de Florencia Ovejero, Malvinas Argentinas. Marisa Rodríguez y Facundo Ortiz, madre y padre de Luna Ortiz, Tigre. Carina Farias, tía de Samanta Torelli, Salto. Espacio Libertad, Moreno. Ni Una Menos Moreno. La Colectiva Muralistas de Moreno. Asociación Civil DECIDIR, Moreno. Redonditas Desacatadas. Caravana Feminista, Moreno. Asamblea LGBTIQ+, Pilar. Socorristas en Red Chamas, San Nicolás. Mujeres al Pie del Cañón, Moreno. Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Jóvenes Paceños, José C. Paz. C.I.C Centro Inclusivo comunitario LGBTIQ+ Tierras Altas Malvinas Argentinas. Pietro Salemme Silvert, Biblioteca LGTBIQ+ "Oscar Hermes Villordo", Hurlingham. Observatorio de Violencia Obstétrica, Luján. Lealtad Doctrina y Compromiso con el Pueblo Asoc. Civil Malvinas Argentinas, Grandbourg. Asociación Civil Creciendo Juntos, Villa San José, Rancagua, Pergamino. ONG Manitos en el Bolsillo, Junín. Asociación Civil Social Cultural La Noble Causa, Zárate. Agrupación La Causa, Entidad de bien público, Zárate. Cooperativa de Trabajo Textil Confiar, Pergamino. Grupo Cooperativo OASIS, Colón. Cooperativa Trabajadores Libres, Colón. Movimiento Nacional de Trabajadores de la Economía Social, Pilar. Centro Cultural Leito, Hurlingham. Asociación Civil Artistas Organizados del Partido de Pilar. El Galpón Cultural, Pilar. Bertino Karen, Programa La Voz de los Barrios; y Carlos Franchi, de FM Digital 99.1, San Nicolás. Programa El Rancho del Folklore. Encuentro Folklórico Zambacumpas. Martin Rodríguez, Bailarín de Folklore. Nahuel Porcel de Peralta, Músico compositor, cantante y guitarrista. Danzaviva Folclore. María Carmen Troncoso, Pta comisión vecinal barrio 17 de Octubre, San Nicolás. Marcos Gaitán, Pte comisión barrial Santa Rosa, San Nicolás. Marta Ruíz, Pta comisión vecinal de Villa Esperanza, San Nicolás. Sociedad de Fomento Villa Astolfi, Pilar. Sociedad de Fomento Bartolomé Mitre, San Fernando. Centro Comunitario Lagarto Juancho, Bº Vucetich, José C. Paz. Viviana Olivera, Iglesia Centro Familiar Cristiano, Carmen de Areco. CECIM, Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas, La Plata. Club Deportivo Casares, Carlos Casares. Club Social y Deportivo Arroyo Dulce, Salto. Club Social Barrios Unidos, Pergamino. Polideportivo Bº 25 de Mayo Dr. Ojenola, Pergamino. Luis Brunati, Diputado Nacional MC. Frente de Mujeres del Evita, Tigre. Fernando Valenzuela, Partido Socialista, Moreno. Verónica Borsani, UCR Ateneo Alfonsín, Junín. Rubén Andino, Partido Justicialista de San Nicolás. Gisela González, Partido Nueva Dirigencia, Pergamino. Frente de Mujeres Evita, Pilar. Movimiento Evita Pilar. Frente de Igualdad Pilar. Leandro Crespi, Partido GEN, Chivilcoy. Marcelo Richaud, Frente Militante, Pergamino. Martín Aguirre, Agrupación Lealtad y Militancia, Pergamino. Carlos Julián Vigliercho, Movimiento Evita línea Fundadora. María Cecilia Diaz, Movimiento Octubres, Pergamino. Mauro Arana, Unidos y Organizados, Pergamino. RÍO NEGRO: Mara Avila, hija de María Elena Gómez, víctima de femicidio, y directora documental “Femicidio. Un caso, múltiples luchas”. SALTA: Débora Daniela Nieto y Guadalupe Cruz, familiares de víctimas de violencia de género. Belén Morelli, presidenta Asociación Salteña de Fútbol Femenino. Transmasculinos Autoconvocados Salta y Diversidades, TRASAD. Ana Belén Godoy, deportista e influencer freestyler. Roberto Gimenez, docente y artista plástico. Acción Poética Salta: Nora Fernández (coordinadora), Ines Lopez Barros, Luz Espinosa, Florencia Cruz, Cristina Abraham, Javier Moreira, Xibil Bravo, Leonardo Pilili, Paula Puca, Yeki Perez. SAN JUAN: María Alejandra Bonisolo, psicóloga especialista en Violencias de Género. Ni Una Menos San Juan. Eliana Gonzalez, Asociación Creando. Centro de Estudiantes de la UNSJ. ATTA San Juan, Asociación de Travestis Transexuales y Transgeneros. Lic. Alicia Avellaneda, trabajadora social, Titular Cátedra de Género y DDHH, Fac. Cs Sociales UNSJ. Las Hilarias, San Juan. SANTA CRUZ: CTA Regional Pico Truncado. Alba Curaqueo, Vocal Nacional de Ate, referente Ate Santa Cruz y Pico Truncado. ADCO Activismo por la Diversidad, Caleta Olivia. Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades CTA, Las Heras. Nos Tenemos Las Heras, Agrupación Feminista. Dirección de Género ATE Las Heras. Libremente Diversxs, Pico Truncado. SANTA FE: Familiares de Víctimas de Femicidios: Familiares de Verónica Manzanel, San Jorge; Familiares de Verónica Soule, Casas; Familiares de Gabriela Benitez, localidad de Alejandra; Familiares de Rosalia Jara, Fortin Olmos. Mujeres en Movimiento Villa Ocampo. Mujeres Socialistas, Reconquista. Cedeifam, Centro de Desarrollo Integral para la Familia y la Mujer, Rosario. Mujeres de Negro, Rosario. ADEMUR - Asociación Civil de Mujeres Resilientes, Rosario. Red de Mujeres del Sudoeste, Rosario. Red de Mujeres del Sur, Rosario. Indeso Mujer, Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer, Rosario. Agite Feminista, Las Toscas. Las Chuecas, San Jorge. Mujeres en Ronda, San Vicente. Mujeres en Ronda, Totoras. Mujeres Socialistas, Rosario. SANTIAGO DEL ESTERO: Asociación Civil Agenda Géneros, Revista con perspectiva de género. Fátima Morales, Paula Rivero, Ariana Irastorza, periodistas feministas. Asociación Cero en Conducta. Primorosamente Lesbianas. Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero. Fundación Mujeres Santiagueñas por la Igualdad. Consultorio de Salud Integral. Subida de línea, medio de comunicación. Organización feminista Aquelarre Reformista. Mujeres socialistas y diversidad, Frías, Santiago del Estero. Organización Gualicho Feminista. TIERRA DEL FUEGO: Ivanna Delelisi, CTA Autónoma de Tierra del Fuego. TUCUMAN: Familiares de Víctimas de Femicidios: Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, Comisión de Familiares Victimas de la Impunidad Tucumán; Jesús y Norma Perea, hermanas de Gala Perea (Trans/travesticidio); Yohana Yamila Gómez, hermana de Ayelen Gomez (Trans/travesticidio); Natalia Navarro, madre de Orenella Dottori; Rut Tomatis, madre de María Medina; Yanina y Marcela Lizarraga, Familiares de Claudia Lizarraga; Erika Argañaraz, Familiar de Aida Correa; Dora Ibañez, Blanca Ledesma, Elsa Juárez, Madres del Pañuelo Negro Tucumán. Movimiento Sur. Manuela Ballesteros Kempf, Consejera Estudiantil Directiva FAUNT – SUR. Centro de Estudiantes Facultad de Artes UNT. Natalia Acosta, Romina Ibáñez, Cecilia Paredes, EndoGuerreras Tucumán. Rocío Abigail Lizarraga, Trans Unidas Tucumán.