Devoto: abren nueva mesa de diálogo entre los presos y las autoridades

La nueva mesa diálogo que fue acordada el pasado sábado entre los presos del penal de Devoto y las autoridades judiciales y penitenciarias se realizará este jueves a partir de las 10 en esa cárcel federal.

Está previsto que en la misma, y según confirmaron fuentes penitenciarias, participen el director del SPF, Emiliano Blanco; el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación, Juan Martín Mena; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos; y el juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Daniel Morin.

Además, estarán autoridades de la Procuración Penitenciaria; de la Defensoria de Ciudad de Buenos Aires; del Comité Nacional de la Prevención Contra la Tortura; de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); de las Comisión de Cárceles, y los representantes de los presos.

En el penal de Devoto esperan la respuesta sobre los reclamos que hicieron y acordaron con las autoridades judiciales, tanto para esa cárcel como para todas las del sistema federal.

Este miércoles, Gastón, uno de los presos de Devoto, habló por teléfono con el programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550, y dijo que "si no hay arreglo lamentablemente terminará todo mal en las cárceles de todo el país". El interno comentó en el "ámbito Federal son 14 mil los detenidos" de los cuales 4 mil quieren que sean liberados o beneficiados con prisiones domiciliarias.

"No tenemos atención, no llega la comida, el pan, todo en mal estado, en las plantas estamos sin celadores", dijo Gastón quien aseguró que "hasta la charla del jueves, con (Juan Martín) Mena (el secretario de Justicia) y los jueces" no cambió la situación que se está dando desde el viernes.

En el acuerdo firmado entre las partes el pasado sábado, se señaló que se iba a realizar una reclasificación en subgrupos según los lineamientos que fijó la Justicia sobre quienes estarían en condiciones de obtener la prisión domiciliaria.

Esos subgrupos a revisar, son: los presos con riesgo por enfermedades preexistentes o que superan los 60 años, y se fijó un número de 1.280 detenidos, algunos de los cuales ya recuperaron su libertad.

Los presos que estén con libertad condicional, salidas transitorias ya otorgadas y los que tienen condenas menores a los 3 años o bien lleven con un lapso no mayor a los dos años de preventiva.

También se clasificarán a los extranjeros con trámite de expulsión y las embarazadas o con niños que estén tras las rejas.

En la reunión del pasado sábado, las autoridades se comprometieron a otorgarles a los detenidos elementos de protección e higiene.

