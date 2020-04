Piden que se establezca la emergencia sanitaria nacional por el dengue

El diputado nacional Diego Mestre (UCR) presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Sanitaria por el dengue, crear un Cuerpo Federal de Emergencia Sanitaria Dengue e incluir a los repelentes de insectos en el Programa Médico Obligatorio de las obras sociales.

“El dengue es uno de los principales problemas de salud en el mundo y en nuestro país en particular: entre agosto de 2019 y abril de este año se contaron 13.000 infectados y alrededor de 40.000 casos sospechosos", explicó. Mestre también expresó su preocupación con respecto a la pandemia del coronavirus y al brote de dengue, que calificó como el peor de los últimos años: "Estamos ante la concurrencia de dos epidemias peligrosas y no debemos subestimar al dengue solo porque no esté en los titulares de los medios"

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud estima que 80 millones de personas se infectan anualmente y que cerca de 550 mil enfermos necesitan hospitalización, 20 mil personas mueren a causa de esta enfermedad y 2.500 millones, casi un tercio de la población mundial corren el riesgo de contraer dengue. Hay más de 100 países que tienen transmisión endémica.

“Nuestra propuesta es declarar la emergencia sanitaria para destinar recursos humanos y financieros, los que sean necesarios, para afrontar el dengue que ya es una epidemia en Argentina pero además, como se necesita de una coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias", dijo.

“Hay que utilizar todas las herramientas necesarias para que el virus que transmite el mosquito sea erradicado de nuestro país. Las obras sociales y prepagas que incluyan, en la prestación obligatoria, la cobertura de repelentes estará beneficiándose, a futuro, con esta política de prevención porque disminuirán los casos que requieran internación y cuidados intensivos costosos” explicó el diputado radical.

Mestre, quien se desempeña además como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, resaltó las complicaciones que podría acarrear un desborde en un sistema de salud: “Estamos en un momento de extrema gravedad como hace mucho no se ve en nuestro país. Debemos seguir trabajando para combatir la pandemia del COVID-19 sin dejar de atender todo lo inherente a la epidemia del dengue".

