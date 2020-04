“Estamos preocupados porque pasan los días y no hay novedades de Cecilia”

La búsqueda de Cecilia no se confinó solamente a Capilla del Monte, también se extendió hasta San Marcos Sierras. - Foto: gentileza Ariel Luna.

Desde que la Fiscalía de Cosquín emitió el pedido de paradero de Cecilia Basaldúa, Capilla del Monte se mostró convulsionada una vez más por la noticia de una nueva desaparición de una turista en los primeros meses de este año.

Cecilia Gisela Basaldú se ausentó del lugar donde estaba alojada en esa localidad el pasado 5 de abril. La ausencia fue denunciada el miércoles 8 y al día siguiente se montó un importante operativo de búsqueda donde participa personal del DUAR, policía departamental Punilla, división canes, bomberos voluntarios, drones y un helicóptero.

La investigación sobre los pasos de Cecilia, dice que en principio la mujer habría estado parando en una casa abandonada, cuyo dueño vive en San Marcos Sierras.

De este lugar, se trasladó hasta un predio donde se instaló. Este fue el último lugar donde se alojó y allí quedaron su computadora, su teléfono y otros elementos personales. Días más tarde, en una zona cercana se halló una mochila que fue reconocida vía videollamada por los familiares, como perteneciente a la mujer buscada.

Guillermo Basaldúa, hermano menor de Cecilia, precisó este martes: “Estamos muy preocupados porque pasan los días y no tenemos novedades” en diálogo con Radio Única Punilla.

Guillermo, desde Buenos Aires, comentó sobre los hábitos de viajes de su hermana. Cecilia es una mujer que disfruta viajar sola, recorrer distintos lugares, incluso lo hizo por gran parte de Latinoamérica, siempre utilizando la misma modalidad. Equipada con escasos elementos, su mochila y la infaltable riñonera.

“Siempre que se iba, solía estar sin comunicación por varios días, pero siempre al inicio de esa no conexión avisaba”, afirmó.

Sobre el operativo de búsqueda, Guillermo sostuvo que está conforme. Tuvo la oportunidad de viajar hasta Punilla para entrevistarse con las personas que están diagramando los distintos patrones de rastreo.

“Inmediatamente cuando nos enteramos de la desaparición de Cecilia hicimos la denuncia”, confirmó en el diálogo telefónico, al mismo tiempo que sostuvo: “Estamos conformes con la búsqueda que se está haciendo, la gente estuvo en comunicación con nosotros desde el primer momento”.

Uno de los elementos que faltan y que es de uso permanente por parte de Cecilia es su riñonera. La familia tiene la esperanza que este portaobjeto este aún con ella. Por lo general allí guardaba el documento de identidad, dinero y una pequeña libreta de anotaciones personales.

“Mucha información no nos pueden dar porque hay secreto de sumario” comentó Guillermo para luego agregar: “No hay una hipótesis, hay gente que cree que puede estar perdida, otra es que se puede haber ido, porque paso mucho tiempo desde que se la vio por última vez”

Perfil psicológico

Hace pocos días, los peritos comenzó a trabajar para lograr un perfil sobre la situación emocional de Cecilia.

Guillermo confirmó que se trabajó sobre el teléfono, la computadora e incluso ingresaron al facebook. "Analizaron la información y se realizó un perfil psicológico de mi hermana. Quieren ver si tuvo un brote psicótico o algún tipo de depresión que haya hecho que se vaya por sus propios medios”.

El hermano considera que los investigadores tienen una idea formada sobre los sucesos ocurridos en la desaparición de Cecilia. "Por el momento no me lo pueden decir, pero investigan todas las posibilidades” sostuvo.

Zona de búsqueda

Según se supo, las zonas donde se circunscribe la búsqueda se demarcaron con mediciones de GPS y se hicieron videos de la búsqueda por medio de drones y el helicóptero. Algunos sectores volverán a ser revisados. Con toda esta información detallada, Guillermo Basaldúa regresó a su casa.

La búsqueda no se confinó solamente a Capilla del Monte, también se extendió hasta San Marcos Sierras.

Al respecto, Guillermo comentó: “San Marcos Sierras es uno de los primeros lugares donde fueron a buscarla los rescatistas, porque mi hermana cuando llegó no tenía lugar donde quedarse. Le prestaron una casa que estaba abandonada en las afueras de Capilla y el dueño vive en San Marcos, por eso fue uno de los primeros lugares que se revisaron”.

A dos semanas del inicio de la búsqueda de Cecilia Gisela Basaldúa, la investigación avanza en las pericias técnicas sobre los dispositivos que se encontraron en el lugar donde estaba parando la turista. Cómo en otras ocasiones, prácticamente no existieron aportes de personas con información fehaciente sobre su paradero.

Pero de todas maneras, la fe en los buenos resultados de la búsqueda están intactos, tanto desde la familia como por parte del personal a cargo de encontrarla.

Cabe recordar que Cecilia Gisela Basaldúa, de 35 años de edad, se ausentó del lugar donde estaba el 5 de abril en horas de la tarde. Vestía calzas negras, pullover color violeta y borcegos rojos. Cualquier información, las autoridades instan a comunicarse con la comisaría más cercana.

