Agec y empresarios se reunieron de manera virtual para discutir salarios

Por videconferencia, el titular de Agec, Pablo Chacón, volvió a reunirse este martes con empresarios mercantiles para discutir el pago de los salarios de abril, y la preocupación que hay en ambos sectores por el cumplimiento de las obligaciones.

En ese sentido, Chacón dijo que aún el Gobierno no elevó la metodología de cómo el estado se hará cargo de una parte del sueldo. "Hay que ver cómo se implementa, hoy no sabemos mucho porque no sé saben los mecanismos entre Anses y Afip y de qué forma el dinero llegará a las cuentas de los trabajadores, por lo tanto no hay que apresurarse", sostuvo.

Según se informó, la Nación pagará el 50 por ciento de los salarios del mes de abril con un tope de unos 33.750 pesos por trabajador y será depositada luego de los cruces entre Anses y Afip y de lo que los empleadores declararán.

Asimismo, los empresarios expresaron su preocupación sobre cómo afrontarán los salarios del mes en curso a lo que Chacón respondió que hay que esperar que se afinen los mecanismos a nivel nacional y pidió que se vuelvan a comunicar cuando el Gobierno aclare la letra chica de los anuncios.

Por último, Chacón expresó que "está en diálogo con todos los sectores", tanto oficiales como privados, para tratar de apresurar alguna respuesta lo más rápido posible.