Daniel "Miliki" Jiménez: “Quiero mi revancha como técnico en Instituto”

Daniel "Miliki" Jiménez, uno de los ídolos contemporáneos de Instituto tiene una espina clavada, y anhela algún día poder tener una revancha como entrenador en el club de Alta Córdoba.

En declaraciones a Showsport Noticias el ex goleador albirrojo consideró: “Cómo técnico estuve a la altura del club pero me quedó mi paso como jugador... Quiero mi revancha como técnico en el club. Siempre nombro al Tata Martino y Gregorio Perez como mis referentes”.

Además, puso énfasis en el cariño que le tienen los "gloriosos" y sostuvo: "Venir al club y salir campeón me marcó para toda la vida. Los ídolos se hacen en las canteras y yo vine con 28 años y fui ídolo. Eso lo voy a agradecer toda la vida”.

En otro momento de la charla, "Miliki" contó que tuvo participación en la elección de Fernando Quiroz como entrenador. “Tengo contacto con la gente de Instituto. Antes de elegir a Quiroz me consultaron que técnico quería. Estuvo bien la decisión”, expresó, al tiempo que aclaró: “Yo había dicho a Bovaglio pero después a Quiroz. Ojalá pueda seguir después de que vuelva todo. Siempre me gustó meterme en la dirigencia. Yo creo que la están llevando bien. El proyecto no me parece malo, el tema es que la gente aguante”.